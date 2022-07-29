Медведь заглянул в дом в Южной Каролине и позвонил в звонок

«Медведь прогулялся по крыльцу и потянулся к дверному звонку, а на окне был небольшой отпечаток носа, который вы можете видеть. Он немного огляделся и спустился вниз. Пока он был здесь, он съел много птичьего корма», — сказал Венди Уотсон.