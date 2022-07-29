Медведь заглянул в дом в Южной Каролине и позвонил в звонок

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Камера наблюдения одной женщины из Южной Каролины зафиксировала на видео момент, когда медведь прогулялся по её крыльцу и позвонил в дверь посреди ночи.
«Медведь прогулялся по крыльцу и потянулся к дверному звонку, а на окне был небольшой отпечаток носа, который вы можете видеть. Он немного огляделся и спустился вниз. Пока он был здесь, он съел много птичьего корма», — сказал Венди Уотсон.
Уотсон сказала, что медведь является постоянным гостем в её районе и уничтожил две кормушки для птиц.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео гризли дикие животные животные медведь
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