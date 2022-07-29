FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12566 постов • 1326 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Медведь заглянул в дом в Южной Каролине и позвонил в звонок

Медведь заглянул в дом в Южной Каролине и позвонил в звонок

Автор:
29 июля 2022 08:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   гризли   дикие животные   животные   медведь   
117
1
1
Камера наблюдения одной женщины из Южной Каролины зафиксировала на видео момент, когда медведь прогулялся по её крыльцу и позвонил в дверь посреди ночи.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   гризли   дикие животные   животные   медведь   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Ваня 51 минуту назад
сами виноваты, что прикормили, он будет теперь ходить как на работу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

352531



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Неожиданные встречи: девчонки в метро
Неожиданные встречи: девчонки в метро
Сильнейшие чёрно-белые снимки, которые очень точно передают дух своего времени
Сильнейшие чёрно-белые снимки, которые очень точно передают дух своего времени
Набирающие популярность в сообществах
В Пентагоне хотят создать тренировочный лагерь для толстяков
В Пентагоне хотят создать тренировочный лагерь для толстяков
Как покупали машины в СССР? Авторынок "Южный порт", 60-е — 90-е годы
Как покупали машины в СССР? Авторынок "Южный порт", 60-е — 90-е годы
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#кино#сарказм#забавно#СССР#Жизнь#автомобили#люди
#Юмор#факты#в мире#фотографии#подборка#искусство#авто аварии#Россия#дети#новости
#интересно#история#интересное#аварии#дтп#картинки#Разное#фильм#комментарии#Приколы
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви “Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о... Голодный медведь забрался в несколько автомобилей в поисках перекуса Голодный медведь забрался в несколько автомобилей в поисках перекуса Голодный медвежонок дважды открыл дверь машины калифорнийца, пока тот ел бутерброд Голодный медвежонок дважды открыл дверь машины калифорнийца, пока тот ел бутерброд На горнолыжном курорте в Канаде запечатлели момент пробуждения гризли после зимней спячки На горнолыжном курорте в Канаде запечатлели момент пробуждения гризли после зимней спячки Медвежьи «танцы» в Саяно-Шушенском заповеднике Медвежьи «танцы» в Саяно-Шушенском заповеднике Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли

На что жалуетесь?

Вернуться