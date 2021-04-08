Привет из 90-х: на мужчину совершили покушение на кладбище в Пскове

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На территории кладбища "Орлецы 2" в Пскове неизвестные открыли огонь по мужчине, который, предположительно, занимается установкой памятников. Автомобильный регистратор автора запечатлел, как из микроавтобуса вышли злоумышленники в масках и один из них начал стрелять из пистолета.
В сети размещена информация о том, что мужчина недавно начал заниматься памятниками в этих краях и это не понравилось местным предпринимателям. У его коллеги сожгли машину, а потом произошел данный инцидент. Также указывается, что у микроавтобуса были литовские номера.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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надо было по газам и впечатать обоих в их же тачку,
а уже потом "съебывать"