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Привет из 90-х: на мужчину совершили покушение на кладбище в Пскове

Привет из 90-х: на мужчину совершили покушение на кладбище в Пскове (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 08:53
Сообщество : Криминал
Метки: видео   кладбище   криминал   люди   покушение   псков   
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На территории кладбища "Орлецы 2" в Пскове неизвестные открыли огонь по мужчине, который, предположительно, занимается установкой памятников. Автомобильный регистратор автора запечатлел, как из микроавтобуса вышли злоумышленники в масках и один из них начал стрелять из пистолета.

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Метки: видео   кладбище   криминал   люди   покушение   псков   
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7  комментариев
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36k
dima423 50 минут назад
у чувака интуиция сработала начал сразу отъезжать, поэтому быстро успел свалить) А так, номер видно, тачку видно....заява в полицию, покушение на убийство, серьезная статья) Хорошо что есть регистратор
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669
Алексей dima423 Полчаса назад
только идея "съебывать" от ствола - такая себе.
надо было по газам и впечатать обоих в их же тачку,
а уже потом "съебывать"
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27k
Кот Баюн 2 минуты назад
Совсем охренели животные
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6k
Сгусток позитива 21 минуту назад
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810
bigkoss 40 минут назад
Стреляли похоже из травмата
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3k
Димка Смола/67 52 минуты назад
Этих долпаЁпов найдут в два счета. Клоуны ряженые.
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