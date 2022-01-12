Мужчина чудом выжил во время покушения

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В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено покушение на жителя Эквадора. Благодаря удачному стечению обстоятельств мужчине удалось остаться в живых.
Счастливый день эквадорца. Инцидент произошел 28 декабря 2021 года в городе Гуаякиль.
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