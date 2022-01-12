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Мужчина чудом выжил во время покушения

Мужчина чудом выжил во время покушения (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 11:08
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   криминал   люди   повезло   покушение   эквадор   
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В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено покушение на жителя Эквадора. Благодаря удачному стечению обстоятельств мужчине удалось остаться в живых.
Счастливый день эквадорца. Инцидент произошел 28 декабря 2021 года в городе Гуаякиль.

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Метки: в мире   видео   криминал   люди   повезло   покушение   эквадор   
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10  комментариев
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495
solosolovov 2 часа назад
А почему бензобак не взорвался, как в кино? Надо настройки поправить в графике жизни.
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Дмитрий Семенов 2 минуты назад
В Этот раз повезло.Ждем новостей .
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13k
Valiko 3 минуты назад
Эквадорец-хрен-попадешь
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Дмитрий Полчаса назад
Фортануло знатно, если бы не столб, новый 2022 не встретил бы уже
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7k
Игорь 2 часа назад
он знал ...
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48k
zloykoyot 2 часа назад
Ещё одно подтверждение на практике, что попавшая в бензобак пуля не вызывает взрыва.
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655
SHAGREEN 2 часа назад
Походу ему не впервой.
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