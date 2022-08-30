Танцы невезения: веселье на крыше остановки привело к травмам

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Не слишком умные парни и девушки забрались на крышу остановки. Молодые люди начали махать флагам и даже пытались танцевать. Ничем хорошим это не закончилось.
Падение молодых людей с крыши остановки запечатлели очевидцы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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