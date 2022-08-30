Танцы невезения: веселье на крыше остановки привело к травмам

FISHKINET
USB кабель, способный взломать любую операционную систему USB кабель, способный взломать любую операционную систему 12 иллюстраций, призванных помочь наконец разобраться с именами, которые все вечно путают 12 иллюстраций, призванных помочь наконец разобраться с именами,... Достойные дизайны и рекламы, заслуживающие внимания и одобряющего кивка потребителей Достойные дизайны и рекламы, заслуживающие внимания и одобряющего... 10 легендарных жевательных резинок 90-х 10 легендарных жевательных резинок 90-х Почему Ульянка «хуже керосину»? Почему Ульянка «хуже керосину»? Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором о мужчинах и женщинах Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором... 35 ляпов в кино и сериалах, которые заметили зоркие киноманы 35 ляпов в кино и сериалах, которые заметили зоркие киноманы Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого Аномально жаркое лето 2022 года: фотоколлекция на память Аномально жаркое лето 2022 года: фотоколлекция на память Отдыхавший на диване пёс оказался в плену у покрывала Отдыхавший на диване пёс оказался в плену у покрывала Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Профессия «охотник за головами»: где сегодня занимаются древним ремеслом, дошедшим до наших дней? Профессия «охотник за головами»: где сегодня занимаются древним... Не бойтесь, он всегда будет с нами! Не бойтесь, он всегда будет с нами! «Я не мажор, я - предприниматель»: суд арестовал организатора «элитного» автопробега в Москве «Я не мажор, я - предприниматель»: суд арестовал организатора... Лучик добра: кадры с животными, заряженные позитивом Лучик добра: кадры с животными, заряженные позитивом Мороженщику не удалось подшутить над юным покупателем Мороженщику не удалось подшутить над юным покупателем Сколько немцы платили за выдачу партизан: за кого из них была назначена самая высокая награда Сколько немцы платили за выдачу партизан: за кого из них была...
Главная > Видео 
Танцы невезения: веселье на крыше остановки привело к травмам

Танцы невезения: веселье на крыше остановки привело к травмам

Автор:
30 августа 2022 12:39
Метки: Танцы   в мире   видео   инцидент   люди   остановка   падение   
2067
1
1
Не слишком умные парни и девушки забрались на крышу остановки. Молодые люди начали махать флагам и даже пытались танцевать. Ничем хорошим это не закончилось.
Падение молодых людей с крыши остановки запечатлели очевидцы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Танцы   в мире   видео   инцидент   люди   остановка   падение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Кружок 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Vad Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий Минуту назад
С такими сраками и на крышу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
zenon 5 минут назад
Последняя задница свалила крышу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Эль Кукуй 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 9 минут назад
Не представляю себе умных, образованных людей, которые на крыше остановки станут жопой трясти. Разве что, под дулом автомата)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill 10 минут назад
Дебилы,ля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234k
Rusbond 10 минут назад
Негры, закономерно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
МихА 17 минут назад
стадо бегемотов трясёт своими дырками... тьфу плять СРАМОТА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Дмитрий Полчаса назад
Хочется написать "обезьяны", но нет желания оскорблять этих милых и смышлёных животных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Aleksandr Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
MrGod 45 минут назад
А остановка красивая была.........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−19
toresoleie 46 минут назад
РУССО Х-- УЯСОСО ФАШИСТО ! Ё-- Б ВАШЕ ВСЁ ЖИВОЕ И МЁРТВОЕ !

ПУЙ/ ЛО- ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-/ УЙЛО !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
alex9845 48 минут назад
Лучше бы в школу ходили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Snork Snorkoff 56 минут назад
Ну почему.. как раз хорошим уроком всё закончилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vadim Balabanov Час назад
Старинная колумбийская забава. Медельинский картель до добра не доведет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Киры4 Час назад
Что значит не слишком умные??? У них мозгов вообще нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
Dead Moroz Час назад
В данном инциденте ни одного человека не пострадало. Чуть позже ветеринар констатировал несколько смертей среди макак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Чем меньше физику мы учим, тем больнее падать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
974
Шурман 2 часа назад
Тяжелый случай , там каждая матка за 100 и + их херы , на что засчитывали не понятно :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
732k
А.Берестенко 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

824150



Другие посты автора
Популярное
Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана
Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана
Как быстро довести вегана до истерики
Как быстро довести вегана до истерики
Набирающие популярность
Зубную пасту будут производить из отечественных компонентов
Зубную пасту будут производить из отечественных компонентов
Защита от неудобств: простые и полезные вещи, призванные облегчить жизнь
Защита от неудобств: простые и полезные вещи, призванные облегчить жизнь
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Узнали? Согласны?

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#подборка#СССР#дтп#США#интересное#позитив#Разное
#фото#факты#картинки#животные#сарказм#кино#автомир#дети#сатира#аварии
#в мире#прикол#люди#фотографии#автомобили#Приколы#Россия#новости#удивительно#забавно
USB кабель, способный взломать любую операционную систему USB кабель, способный взломать любую операционную систему Весельчак немного сбился с ритма Весельчак немного сбился с ритма Психанул: дерзкий подросток разбил стекло автомобиля Психанул: дерзкий подросток разбил стекло автомобиля Танцоры провалились под сцену во время концерта Танцоры провалились под сцену во время концерта Двое пьяных парней прицепились к бойцу Двое пьяных парней прицепились к бойцу Феноменальное невезение пассажира Феноменальное невезение пассажира

На что жалуетесь?

Вернуться