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Контейнер чуть не придавил женщину и девочку

Контейнер чуть не придавил женщину и девочку

Автор:
08 апреля 2024 07:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Видео   в мире   инцидент   контейнер   кран   падение   
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В британском городе Атертон камера запечатлела тревожный инцидент. Массивный контейнер рухнул на площадку, где незадолго до этого стояла девочка.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Метки: Англия   Видео   в мире   инцидент   контейнер   кран   падение   
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Типа граф 2 часа назад
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Доктор Час назад
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Сергей Час назад
Ссылка youtu.be
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Vladimir Час назад
Ни хрена себе у них нормы безопасности!
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3617 постов (3577 в горячем)

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