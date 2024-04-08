Контейнер чуть не придавил женщину и девочку

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В британском городе Атертон камера запечатлела тревожный инцидент. Массивный контейнер рухнул на площадку, где незадолго до этого стояла девочка.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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