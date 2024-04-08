Железный брус упал на женщину во Вьетнаме

Во вьетнамском городе Буонметхуот автомобилист стал свидетелем драматичного инцидента с участием другого участника дорожного движения. Железный брус упал на женщину, передвигавшуюся на скутере.
Драматичный момент из жизни участницы дорожного движения, прокладывающей 5 апреля маршрут по улице Нгуен Ван Ку в городе Буонметхуот (провинция Даклак, Вьетнам), попал в объектив автомобильного видеорегистратора.
По данным СМИ, металлический элемент строительных конструкций упал на женщину со строящегося здания. В результате инцидента женщина получила синяки и ссадины. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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