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Железный брус упал на женщину во Вьетнаме

Железный брус упал на женщину во Вьетнаме

Автор:
08 апреля 2024 07:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Вьетнам   в мире   инцидент   люди   падение   происшествие   
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Во вьетнамском городе Буонметхуот автомобилист стал свидетелем драматичного инцидента с участием другого участника дорожного движения. Железный брус упал на женщину, передвигавшуюся на скутере.

Драматичный момент из жизни участницы дорожного движения, прокладывающей 5 апреля маршрут по улице Нгуен Ван Ку в городе Буонметхуот (провинция Даклак, Вьетнам), попал в объектив автомобильного видеорегистратора.

По данным СМИ, металлический элемент строительных конструкций упал на женщину со строящегося здания. В результате инцидента женщина получила синяки и ссадины. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Метки: Видео   Вьетнам   в мире   инцидент   люди   падение   происшествие   
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Евгений Час назад
А была б без шлема синяками бы не отделалась
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3891 пост (3885 в горячем)

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