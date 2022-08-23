Девушка пожалела, что сыграла с парнем на равных

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Героиня ролика решила сыграть с парнем в довольно странную игру, в которой проигравшему бьют лепёшкой по лицу. Вскоре девушка пожалела, что согласилась.
Девушка не ожидала, что будет настолько больно и неприятно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А то, на мечтала себе лёгкие касания по её чудному личику))
Пацан мог и "не стараться". Она этого и ожидала, похоже. )
А вот такая фигня случилась...