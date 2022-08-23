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Девушка пожалела, что сыграла с парнем на равных

Девушка пожалела, что сыграла с парнем на равных

Автор:
23 августа 2022 11:25
Метки: Девушка   Реакция   видео   лепёшка   парень   прикол   удар   
1843
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Героиня ролика решила сыграть с парнем в довольно странную игру, в которой проигравшему бьют лепёшкой по лицу. Вскоре девушка пожалела, что согласилась.
Девушка не ожидала, что будет настолько больно и неприятно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   Реакция   видео   лепёшка   парень   прикол   удар   
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20  комментариев
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13k
сеньор Леонсио Час назад
Равноправие оно такое!
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13k
Kristian 2 минуты назад
Я так со своей в подушечный бой сыграл, думал если она телосложением такая, как я, то выдержит, оказалось нет.
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23k
MrGod 16 минут назад
Попробовала, поняла.
А то, на мечтала себе лёгкие касания по её чудному личику))
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1k
Дро4ер Полоумный Полчаса назад
Пацан ответственно подошёл к делу. Теперь отлучён от тела
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4k
alex Полчаса назад
ну вместо секса дрочи теперь, дебил
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
норм шлепок
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9k
Игорь 38 минут назад
секса сегодня не будет :)
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8k
Ntvl 41 минуту назад
в эфире 2 дебилоида. Ё.баные тиктокеры....
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Комментарий удален. Причина: порнография
8k
31k
Fat Lynx Час назад
Скучают что ли? Или секс надоел?
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5k
sedoisever Час назад
Если душнить, то неоднозначная ситуёвина.
Пацан мог и "не стараться". Она этого и ожидала, похоже. )
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2k
pinbalist Час назад
Парню надо было с какой-нить фемкой сыграть :)
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19k
ЦСКА Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Иван Иванов 2 часа назад
В любом случае, когда тебя хлещут по лицу это не есть приятно. Девушка странно, что согласилась на эту хрень. Такое сомнительное веселье
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