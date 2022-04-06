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Улыбочку: безобидный розыгрыш девушки

Улыбочку: безобидный розыгрыш девушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   прикол   розыгрыш   фотография   цветы   
2253
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Парень решил подшутить над своей близкой знакомой, которая захотела сфотографироваться с букетом подаренных цветов. Эту фотографию она точно запомнит надолго.
Шутник сделал вид, что фотографирует девушку, а потом показал ей совсем другую фотографию.

Источник:

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Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   прикол   розыгрыш   фотография   цветы   
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12  комментариев
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15k
Booka1a 2 часа назад
такое себе. нужно быть очень хорошими близкими друзьями, что бы такой шуткой не обидеть.
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41k
Прискорбный Скиталец 10 минут назад
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8k
Игорь 36 минут назад
сегодня (а может и дольше) секса не будет
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14k
эмосурикат прямоползающий 43 минуты назад
шутки за 300 подъехали
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44k
dima423 Час назад
прикольно))
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−27
Фома 2 часа назад
По мне, так фотка реальная.
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Fidel

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