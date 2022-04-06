Улыбочку: безобидный розыгрыш девушки

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Парень решил подшутить над своей близкой знакомой, которая захотела сфотографироваться с букетом подаренных цветов. Эту фотографию она точно запомнит надолго.
Шутник сделал вид, что фотографирует девушку, а потом показал ей совсем другую фотографию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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