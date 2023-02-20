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Девушка вновь влюбилась в своего парня после наркоза

Девушка вновь влюбилась в своего парня после наркоза

Автор:
20 февраля 2023 08:25
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   анестезия   видео   наркоз   парень   
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Девушка после наркоза ненадолго потеряла память и не узнала своего молодого человека. Общий знакомый пары запечатлел, как героиня ролика вновь влюбилась в парня.

После наркоза чего только не бывает.



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Метки: Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   анестезия   видео   наркоз   парень   
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4  комментария
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Зато парень теперь может быть спокоен, она с ним только потому, что он такой какой он есть.
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1k
MrAnderson 15 минут назад
Что это за наркоз такой , что от него такие последствия ? Неужели нету более гуманных наркозов чтоб без последствий \=
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59k
pynh Час назад
Было на прошлой неделе.
з.ы. она не память потеряла, а торчит от наркоза
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