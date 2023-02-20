Девушка вновь влюбилась в своего парня после наркоза

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Девушка после наркоза ненадолго потеряла память и не узнала своего молодого человека. Общий знакомый пары запечатлел, как героиня ролика вновь влюбилась в парня.
После наркоза чего только не бывает.
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з.ы. она не память потеряла, а торчит от наркоза