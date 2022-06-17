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Наглые лесные бандиты пристают к туристке

Наглые лесные бандиты пристают к туристке

Автор:
17 июня 2022 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   Реакция   видео   животные   наглость   обезьяны   прикол   туристка   
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Любительница дикой природы стала объектом внимания двух обезьян. Один из приматов заинтересовался кулоном девушки, а другой и вовсе решил заглянуть ей под юбку.
Девушка привлекла внимание двух обезьян. Второй примат действовал более решительно в отличие от своего сородича.

Источник:

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Метки: Девушка   Реакция   видео   животные   наглость   обезьяны   прикол   туристка   
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3  комментария
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25k
Федор 24 минуты назад
Бали)) Город обезьян, а на самом деле кладбище)) Выше поднимаешься и кладбище во всей красе! А обезьяны там реально без тормозов, если зайдешь к ним например со связкой бананов или другой едой, не отстанут пока все не отдашь)) Не редко очки, телефоны, бумажники воруют))
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10k
Алексей 15 минут назад
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1k
Алексей 20 минут назад
тут главное помнить песню Шнура. "тормози на виражах"
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Fidel

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