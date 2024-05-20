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Отличный удар незнакомки

Отличный удар незнакомки

Автор:
20 мая 2024 07:25
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Девушка   аттракцион   бокс   силомер   удар   
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Силомер Боксер — один из самых узнаваемых и популярных аттракционов. Основная задача участника нанести сильный и точный удар по груше. Именно это сделала героиня видео и почти побила рекорд.

Никогда не стоит недооценивать женщин, особенно когда речь идет об их физической подготовке. Некоторые из них ничуть не уступают в силе и всегда готовы нанести сокрушительный удар, как героиня из ролика.

Силомер Боксер — довольно популярный аттракцион во многих уголках планеты. Суть его достаточно проста: нужно ударить по груше и ознакомится с результатами. Именно это и сделала девушка из видео. Она вдарила по груше и неожиданно для всех чуть ли не дошла до самого большого рекорда. Что ж. Внешность в очередной раз оказалась обманчива.

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Метки: Видео   Девушка   аттракцион   бокс   силомер   удар   
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7  комментариев
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923k
А.Берестенко 2 часа назад
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Zhora 10 минут назад
Красивая девушка) И с нею можно не опасаться гопников))
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1k
Вир Норин 11 минут назад
В чём сила, брат? В ньютонах, брат :)
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−3
2k
max Час назад
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4k
RaiJu 2 часа назад
А мне вот эта девушка нравится, такая милашка
Ссылка www.youtube.com
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3685 постов (3595 в горячем)

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