Отличный удар незнакомки

Никогда не стоит недооценивать женщин, особенно когда речь идет об их физической подготовке. Некоторые из них ничуть не уступают в силе и всегда готовы нанести сокрушительный удар, как героиня из ролика.

Силомер Боксер — довольно популярный аттракцион во многих уголках планеты. Суть его достаточно проста: нужно ударить по груше и ознакомится с результатами. Именно это и сделала девушка из видео. Она вдарила по груше и неожиданно для всех чуть ли не дошла до самого большого рекорда. Что ж. Внешность в очередной раз оказалась обманчива.