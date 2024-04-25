Безбилетник избил добросовестного пассажира за замечание

В московском метро безбилетник попытался проскочить турникет за мужчиной. Оплативший проезд пассажир не захотел пропускать наглеца и сделал ему замечание. Завязалась потасовка после которой пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Прокуратура Москвы сообщает:
30-летний мужчина, не желая оплачивать проезд в московском метро, попытался пройти на станцию метро «Шаболовская» бесплатно, за мужчиной, оплатившим проезд. Пассажир, оплативший проезд, заметил противоправные действия и сделал безбилетнику замечание, в ответ на которое злоумышленник толкнул его и начал наносить удары, в том числе в голову.
Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений). Вину он признал. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.
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Он, правда, раза в 2 меня меньше и особых проблем бы мне составило его скрутить и оттащить к контролю но почему я этим должен заниматься? Они там сидят на окладе а я такой герой, за деньги метрополитена рисковать должен и время терять.