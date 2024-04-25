Безбилетник избил добросовестного пассажира за замечание

Прокуратура Москвы сообщает:

30-летний мужчина, не желая оплачивать проезд в московском метро, попытался пройти на станцию метро «Шаболовская» бесплатно, за мужчиной, оплатившим проезд. Пассажир, оплативший проезд, заметил противоправные действия и сделал безбилетнику замечание, в ответ на которое злоумышленник толкнул его и начал наносить удары, в том числе в голову.

Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений). Вину он признал. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.