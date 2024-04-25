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Безбилетник избил добросовестного пассажира за замечание

Безбилетник избил добросовестного пассажира за замечание

Автор:
25 апреля 2024 13:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   драка   инцидент   конфликт   люди   
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В московском метро безбилетник попытался проскочить турникет за мужчиной. Оплативший проезд пассажир не захотел пропускать наглеца и сделал ему замечание. Завязалась потасовка после которой пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура Москвы сообщает:

30-летний мужчина, не желая оплачивать проезд в московском метро, попытался пройти на станцию метро «Шаболовская» бесплатно, за мужчиной, оплатившим проезд. Пассажир, оплативший проезд, заметил противоправные действия и сделал безбилетнику замечание, в ответ на которое злоумышленник толкнул его и начал наносить удары, в том числе в голову.

Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений). Вину он признал. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

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Метки: Видео   Москва   драка   инцидент   конфликт   люди   
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18  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Да уж. Уголовку за 50 рублей? Молодец! Явно к успеху идёт.
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26k
Slawa49 Минуту назад
и снова квалифицированные бородатые специалисты!
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23k
BiZ 23 минуты назад
мамкин каратэка. наьуй руками-то размахался. мог просто сдать его и все..
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30k
Aqueronte 24 минуты назад
Один такой ходосочный азиат за мной пристроился. Я резко остановился после ворот но он проскочил, я ему тоже начал говорить чтоб шел проезд оплачивать , он изнылся, брат, денег нет, тройка нет.
Он, правда, раза в 2 меня меньше и особых проблем бы мне составило его скрутить и оттащить к контролю но почему я этим должен заниматься? Они там сидят на окладе а я такой герой, за деньги метрополитена рисковать должен и время терять.
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Меня из-за такого, еще в студенческие годы хотели оштрафовать, какой-то парень также пристроился и потом сразу побежал и забежал в поезд, а меня схватила вахтер. Стала тащить в каморку к себе, грозилась вызвать полицию и доложить в деканат, что я использую студенческий проездной провожу безбилетников. Ни какие объяснения слышать не хотела, уже не помню как я "вырвался".
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3k
Игорь 40 минут назад
вот почему у охраны нет электрошокеров? моментом бы успокоился.
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11k
Zhora 40 минут назад
И у этого тоже национальность из тех, кого нельзя называть? Или показалось?
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145k
parallax 44 минуты назад
История о том, как за полста рублей присесть на пару лет.
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16k
Ivan 48 минут назад
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40k
АнтонПолднев Час назад
Ждём извинения на камеру. Как никак уже традиция.
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20k
Алексей Час назад
А я на таких внимание не обращаю, не правильно конечно, все должны платить. Но ведь у каждого может быть ситуация в жизни сложная. У меня в юности тоже бывало ни копейки, а ехать надо. Вышеуказанного чмошника я конечно осуждаю, мог бы объяснить ситуацию а не с кулаками лезть. Но собственно жизнь теперь научит.
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mindflixx
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