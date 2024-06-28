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Мир аниматора Хаяо Миядзаки в реальности

Мир аниматора Хаяо Миядзаки в реальности

Автор:
28 июня 2024 06:56
Метки: Видео   Китай   Хаяо Миядзаки   аниматор   вид   творчество   
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В сети стал популярным блогер из Китая, в видео которого можно разглядеть буквально мир японского режиссёра-аниматора Хаяо Миядзаки. Выглядит очень красиво и атмосферно.

Как выглядел бы мир Хаяо Миядзаки в реальной жизни

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Метки: Видео   Китай   Хаяо Миядзаки   аниматор   вид   творчество   
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3357 постов (3299 в горячем)

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