Мир аниматора Хаяо Миядзаки в реальности

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В сети стал популярным блогер из Китая, в видео которого можно разглядеть буквально мир японского режиссёра-аниматора Хаяо Миядзаки. Выглядит очень красиво и атмосферно.
Как выглядел бы мир Хаяо Миядзаки в реальной жизни
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Метки: Видео Китай Хаяо Миядзаки аниматор вид творчество
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