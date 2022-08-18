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"На 200 граммов накалываешь!": еще одна попытка обвесить покупателя попала на камеру

"На 200 граммов накалываешь!": еще одна попытка обвесить покупателя попала на камеру

Автор:
18 августа 2022 08:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   курорты Краснодарского края   мармеладки   мошенники   обвес   обман   покупатель   продавец   
2695
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На курортах держать ухо нужно востро. Ушлые продаваны готовы на всё, лишь бы извлечь выгоду.

Не обвесишь - не продашь. Похоже, этот девиз вбит на подкорку продавцов, обслуживающих туристов на курортах России. Ранее мы уже рассказывали, как обманывают курортников при покупке ягод - пришла очередь посмотреть на продавца мармеладок с его чудо-весами.


Правда, сам он утверждает, что прибор постоянно сбоит, поэтому к весу добавляет 200 граммов. Разумеется, выигрывает от этого лишь владелец чудо-техники.

Даже если накажут конкретно этого продавана, на его место придёт другой, похожий. И кто знает, сколько покупателей «озолотят» его благодаря таким «сбоям» весов.  

Источник:

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Метки: видео   курорты Краснодарского края   мармеладки   мошенники   обвес   обман   покупатель   продавец   
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22  комментария
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22k
Добрый Алабай 2 часа назад
Чурка - это не национальность, а образ жизни.
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−31
faustt 17 минут назад
ЭЛЕКТОРАТ ПУЙЛА ПЕРВОГО !
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16k
Вася 38 минут назад
Ссылка coub.com
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1k
emporio_ss 49 минут назад
Ссылка coub.com
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Комментарий удален. Причина: трэш
−31
1k
Александр Час назад
пока таких продавцов ипать сильно не начнут те кто должен следить за порядком, будет это продолжаться этот обман всегда)
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460
Александр Зотов Час назад
администрация рынка такая:
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2k
vasilykopkov Час назад
Примерно понятно как это работает.
В весах стоит датчик давления, у которого меняется сопротивление в зависимости от давления на него.
Последовательно к нему подключается "левый" резистор, сопротивление которого соответствует этим 200 граммам.
При этом подводится он через тумблер (или чем он там щёлкает), который позволяет его отключить в любой момент, обойдя накоротко.
После того как весы оттарированы (показали "0"), он кладёт товар на них и одновременно нажимает кнопку. Вуаля +200 грамм.
Скорее всего, немного сложнее, но принцип ясен.
По хорошему надо идти в администрацию, составлять акт и вызывать ментов. В пределе это уголовка - мошенничество в чистом виде.
Однако у них там кумовщина зверская, так что бесполезно.
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1k
Dimon Час назад
Со времён революции 1917 года, если не раньше, российский рынок - это поголовный обман! А продавец - кавказец - это обман в кубе!
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19k
nobody® Час назад
Сам ещё ни разу не воспользовался, но советуют один способ. Взвесьте свой телефон, который всегда одного веса и всегда с собой. А потом проводите контрольное взвешивание телефона на весах продавца.
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228
Jlav nobody® 2 минуты назад
Давно уже так сделал) Взвесил в 3 супермаркетах на контрольных весах...
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7k
ron 2 часа назад
Администрация рынка, конечно, не в курсе.
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