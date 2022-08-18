"На 200 граммов накалываешь!": еще одна попытка обвесить покупателя попала на камеру

Не обвесишь - не продашь. Похоже, этот девиз вбит на подкорку продавцов, обслуживающих туристов на курортах России. Ранее мы уже рассказывали, как обманывают курортников при покупке ягод - пришла очередь посмотреть на продавца мармеладок с его чудо-весами.

Правда, сам он утверждает, что прибор постоянно сбоит, поэтому к весу добавляет 200 граммов. Разумеется, выигрывает от этого лишь владелец чудо-техники.