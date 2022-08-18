"На 200 граммов накалываешь!": еще одна попытка обвесить покупателя попала на камеру

На курортах держать ухо нужно востро. Ушлые продаваны готовы на всё, лишь бы извлечь выгоду.
Не обвесишь - не продашь. Похоже, этот девиз вбит на подкорку продавцов, обслуживающих туристов на курортах России. Ранее мы уже рассказывали, как обманывают курортников при покупке ягод - пришла очередь посмотреть на продавца мармеладок с его чудо-весами.
Правда, сам он утверждает, что прибор постоянно сбоит, поэтому к весу добавляет 200 граммов. Разумеется, выигрывает от этого лишь владелец чудо-техники.
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Даже если накажут конкретно этого продавана, на его место придёт другой, похожий. И кто знает, сколько покупателей «озолотят» его благодаря таким «сбоям» весов.
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АНТИФИШКИ
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В весах стоит датчик давления, у которого меняется сопротивление в зависимости от давления на него.
Последовательно к нему подключается "левый" резистор, сопротивление которого соответствует этим 200 граммам.
При этом подводится он через тумблер (или чем он там щёлкает), который позволяет его отключить в любой момент, обойдя накоротко.
После того как весы оттарированы (показали "0"), он кладёт товар на них и одновременно нажимает кнопку. Вуаля +200 грамм.
Скорее всего, немного сложнее, но принцип ясен.
По хорошему надо идти в администрацию, составлять акт и вызывать ментов. В пределе это уголовка - мошенничество в чистом виде.
Однако у них там кумовщина зверская, так что бесполезно.