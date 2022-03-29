В Мурманске агрессивный парень докопался до продавца в магазинчике

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В магазине вейп-товаров молодой парень решил повыделываться перед своими дамами и наехал на продавца. Когда дело дошло до размахивания кулаками в конфликт вмешался неравнодушный очевидец, он успокоил агрессора.
Присутствует ненормативная лексика!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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