В Мурманске агрессивный парень докопался до продавца в магазинчике

FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Выскакивающие бюсты и женщины-шкафы: самые нелепые наряды на «Оскаре-2022» (10 фото) Выскакивающие бюсты и женщины-шкафы: самые нелепые наряды на... Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень... "Тебя мама воспитала стукачом?": недовольный оценкой таксист обругал пассажира "Тебя мама воспитала стукачом?": недовольный оценкой таксист... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки Волна протестов в Европе: из-за чего негодуют местные жители Волна протестов в Европе: из-за чего негодуют местные жители В Улан-Удэ школьница прикурила от Вечного огня В Улан-Удэ школьница прикурила от Вечного огня В Красноярске девушка устроила стрельбу в детском саду В Красноярске девушка устроила стрельбу в детском саду Как выглядели знаменитости, когда они были в самом соку и сейчас Как выглядели знаменитости, когда они были в самом соку и сейчас Хряпа. Закуска для Генерального Секретаря Хряпа. Закуска для Генерального Секретаря Недалёкое прошлое Недалёкое прошлое Пёс, трагически потерявший семью в ДНР, обрел новый дом в России Пёс, трагически потерявший семью в ДНР, обрел новый дом в России 15 кадров, которые повысят ваш уровень серотонина выше некуда 15 кадров, которые повысят ваш уровень серотонина выше некуда Не вандализм, а шутка Не вандализм, а шутка В Москве задержали дорожного агрессора, который угрожал людям игрушечным пистолетом В Москве задержали дорожного агрессора, который угрожал людям... Девушке, показавший зад на фоне Исаакиевского собора, вынесли приговор Девушке, показавший зад на фоне Исаакиевского собора, вынесли приговор Калории, «шипучесть» и похмелье: мифы об алкогольных напитках, в которые мы до сих пор верим Калории, «шипучесть» и похмелье: мифы об алкогольных напитках, в... Под завесой тайны: апокрифические подвиги Геракла Под завесой тайны: апокрифические подвиги Геракла Конфликт пешехода и агрессивного водителя BMW Конфликт пешехода и агрессивного водителя BMW
Главная > Видео 
В Мурманске агрессивный парень докопался до продавца в магазинчике

В Мурманске агрессивный парень докопался до продавца в магазинчике (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 09:53
Метки: быдло   видео   драка   конфликт   покупатель   разборки   
1264
1
1
В магазине вейп-товаров молодой парень решил повыделываться перед своими дамами и наехал на продавца. Когда дело дошло до размахивания кулаками в конфликт вмешался неравнодушный очевидец, он успокоил агрессора.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: быдло   видео   драка   конфликт   покупатель   разборки   
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
SuperTroll Час назад
Мужик красава одной рукой, как обоссаного котенка шваркнул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 секунд назад
сильно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sergey 6 минут назад
гопник конечно гандон конченный, но продавану надо бы походить на секции бокса хотя бы...ну кто так бьет ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
730
Motorola 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
хитрый особист 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася 20 минут назад
классика
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Feathery Полчаса назад
Ему осталось только добавить: "Я тебя по IP вычислю!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Serg2001 39 минут назад
Вывод: добро должно быть с кулаками. Как говорил один известный человек, "Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Echo 46 минут назад
походу пора бросать курить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Типа граф 56 минут назад
Чтож ты фраер сдал назад ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poбт 56 минут назад
вейпасос это уже диагноз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Борис Карабанов 57 минут назад
Милые юные девушки! Запомните, что такие кавалеры и в отношении вас, рано или поздно, будут вести себя точно также, и не надо тешить себя напрасной надеждой, что вы это недоразумение, это чудо природы, сможете исправить. Вытирая слёзы и замазывая синяки, после очередной обращенной на вас вспышки агрессии, будет слабым утешением говорить: "Я же думала, что он исправится!". ЭТО может быть исправлено только полной изоляцией от общества или усыплением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
le4t Час назад
Ёханая петушня! Как теперь этот стыд развидеть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
Maxim Kosh Час назад
Детский сад,штаны на лямках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

352396



Другие посты автора
Популярное
Вот и все отличия девушек от женщин: юморная подборка о флиртующих
3
40
Вот и все отличия девушек от женщин: юморная подборка о флиртующих
"Перевал Мурурин". Случай на БАМе
4
41
"Перевал Мурурин". Случай на БАМе
Волна протестов в Европе: из-за чего негодуют местные жители
Волна протестов в Европе: из-за чего негодуют местные жители
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А так можно было?
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#история#Приколы#фотографии#страна#аварии#забавно#Украина#актер
#Юмор#интересно#картинки#животные#шоу бизнес#Ynews#дтп#драка#красота#знаменитости
#прикол#факты#люди#СССР#подборка#интересное#Еда#Девушка#Рецепт#кино

На что жалуетесь?

Вернуться