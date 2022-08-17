В Нью-Йорке появился эффектный 3D-билборд с драконом

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На Таймс-сквер появился впечатляющий билборд, посвящённый приквелу «Игры престолов». На нём изображён грозный и извергающий пламя дракон. Действие сериала «Дом драконов» развернётся в той же вселенной, но за два века до событий «Престолов».
События сериала разворачиваются в самый разгар правления клана Таргариенов и расскажут о кровопролитной гражданской войне между двумя ветвями династии. Конфликт получил название Танец драконов.
Первый эпизод приквела «Игры престолов» выйдет 21 августа. В России же его можно будет посмотреть в переводе с 22 августа.
Первый эпизод приквела «Игры престолов» выйдет 21 августа. В России же его можно будет посмотреть в переводе с 22 августа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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