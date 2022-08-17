В Нью-Йорке появился эффектный 3D-билборд с драконом

События сериала разворачиваются в самый разгар правления клана Таргариенов и расскажут о кровопролитной гражданской войне между двумя ветвями династии. Конфликт получил название Танец драконов.



Первый эпизод приквела «Игры престолов» выйдет 21 августа. В России же его можно будет посмотреть в переводе с 22 августа.