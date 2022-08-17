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В Нью-Йорке появился эффектный 3D-билборд с драконом

В Нью-Йорке появился эффектный 3D-билборд с драконом

Автор:
17 августа 2022 12:35
Сообщество : Кино
Метки: Дом драконов   Дракон   Игры престолов   Нью-Йорк   билборд   кино   сериал   таймс сквер   фильм   
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На Таймс-сквер появился впечатляющий билборд, посвящённый приквелу «Игры престолов». На нём изображён грозный и извергающий пламя дракон. Действие сериала «Дом драконов» развернётся в той же вселенной, но за два века до событий «Престолов».
События сериала разворачиваются в самый разгар правления клана Таргариенов и расскажут о кровопролитной гражданской войне между двумя ветвями династии. Конфликт получил название Танец драконов.

Первый эпизод приквела «Игры престолов» выйдет 21 августа. В России же его можно будет посмотреть в переводе с 22 августа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дом драконов   Дракон   Игры престолов   Нью-Йорк   билборд   кино   сериал   таймс сквер   фильм   
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9  комментариев
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2k
Leon Час назад
Мне вообще нас.рать что у них там появилось ... пусть сами смотрят своё гумно
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28k
Григорий 52 минуты назад
Гаматрон был хорош, но тема высосана до костей. Я уже не осилил последние сезоны, что говорить о сиквеле.
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−5
HalloFreeSpace Час назад
Супер )
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546
Джонни 2 часа назад
почему "билборд появился"? Он уже там сто лет висит! Там давеча Дарт Вейдер вылазил, тварь из корпорации Амбрелла и пр.
Правильно будет: На 3Д-билборде в НЙ появился новый ролик.
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Впечатляет. Даже желание появилось увидеть вживую такое. Тоже напомнило фильм "Назад в будущее" с эпизодом в комментарии ниже.
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22k
Serg2001 2 часа назад
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