Зрелищная экшн-сцена в нигерийском фильме

1278
1
1
У киноделов из Нигерии не так уж и много денег на спецэффекты, поэтому они экспериментируют с форматом и креативят как могут. Взгляните на напряженную экшн-сцену с вертолётом, снятую с помощью подручных средств.
Великий и ужасный нигерийский блокбастер.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20 людей, у которых день был явно хуже, чем у вас
- Создатель советской машины времени получил премию 40 рублей
- 22 фильма, которые получили «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты» в XXI веке
- Знаменитые персонажи фильмов в самых необычных местах
- "Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок
Новости партнёров