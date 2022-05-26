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Зрелищная экшн-сцена в нигерийском фильме

Зрелищная экшн-сцена в нигерийском фильме

Автор:
26 мая 2022 10:33
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   видео   кино   нигерия   прикол   спецэффекты   фильм   
1278
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У киноделов из Нигерии не так уж и много денег на спецэффекты, поэтому они экспериментируют с форматом и креативят как могут. Взгляните на напряженную экшн-сцену с вертолётом, снятую с помощью подручных средств.
Великий и ужасный нигерийский блокбастер.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   кино   нигерия   прикол   спецэффекты   фильм   
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8  комментариев
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326
18RUS 2 часа назад
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13k
Типа граф 20 минут назад
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3k
Babangdida Полчаса назад
Стараются как могут. Если будут кассовые поступления, будут развивать.
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25k
Ваня 49 минут назад
да, молодцы ребята, стараются... вот что значит великая сила и любовь к искусству...
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385k
Алексей 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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385k
Алексей 59 минут назад
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6k
Invertor Час назад
Такой вертолетик в луже утопили. А списали как какой-нибудь Апач!
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45k
dima423 2 часа назад
вот это спецэффекты)
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