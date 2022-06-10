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На Таймс-сквер появился новый билборд с Дартом Вейдером

На Таймс-сквер появился новый билборд с Дартом Вейдером

Автор:
10 июня 2022 12:42
Сообщество : Кино
Метки: США   видео   дарт вейдер   звездные войны   интересно   реклама   сериал   таймс сквер   
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В честь запуска нового сериала по вселенной «Звездные войны» компания The Walt Disney установила на Таймс-сквер в Нью-Йорке огромный билборд с Дартом Вейдером. На площади в центральной части Манхэттена культовый антагонист прогуливается по «платформе» и смотрит на всех свысока.

Дарт Вейдер следит за тобой

Собравшиеся на Таймс-сквер туристы и местные жители были удивлены, увидев над головой легендарного ситха.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   видео   дарт вейдер   звездные войны   интересно   реклама   сериал   таймс сквер   
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4  комментария
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7k
Б.Касторский 2 часа назад
Эх, сделали из трилогии хз что. Я не скажу, что первые три части некий идеал, но смотреть можно было с ностальгией! Потом хуже и хуже, пока не скатились в какую-то пропасть с какими-то сериалами, продолжениями, спинофами или как там это называется. В итоге уже ничего не понимаешь. Главное прибыль.
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321
Джонни 49 минут назад
так это сериал про Обивана рекламируют? Там есть Вейдер? Я думал это еще одна часть какая то выходит
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4k
Taf Taffus 2 часа назад
Закопайте уже стюардессу! В свинцовом гробу, залив сверху пять метров бетона. Померла так померла, нечего насиловать труп, он разлагается и разваливается на части.
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