На Таймс-сквер появился новый билборд с Дартом Вейдером

«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы 2003 года

Необычный супермаркет, в котором нет настоящих продуктов

Зрелищное представление на сцене с каскадёрами и спецэффектами

Дарта Вейдера боятся даже животные

Один из главных минусов жизни на берегу океана

Завораживающая съемка дрона внутри офисных и производственных помещений