На Таймс-сквер появился новый билборд с Дартом Вейдером

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В честь запуска нового сериала по вселенной «Звездные войны» компания The Walt Disney установила на Таймс-сквер в Нью-Йорке огромный билборд с Дартом Вейдером. На площади в центральной части Манхэттена культовый антагонист прогуливается по «платформе» и смотрит на всех свысока.
Дарт Вейдер следит за тобой
Собравшиеся на Таймс-сквер туристы и местные жители были удивлены, увидев над головой легендарного ситха.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хотя как обычно те два не рекламировались и с ними все норм, а этот аж статую поставили но сериал на троечку