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Впечатляющая реклама сериала «Обитель зла» в Нью-Йорке

Впечатляющая реклама сериала «Обитель зла» в Нью-Йорке

Автор:
14 июля 2022 12:06
Сообщество : Кино
Метки: Нью-Йорк   Обитель зла   США   видео   реклама   сериал   
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На одном из зданий в Нью-Йорке запустили необычную рекламу нового сериала по вселенной «Обитель зла» («Resident Evil»). Обычных прохожих пугает с экрана грозный мутант.
Судя по первым рецензиям, критики не особо довольным новым сериалом от Netflix. Рейтинг на Metacritic у проекта составил 56 баллов на основе семи отзывов.

Среди минусов неуклюжая актёрская игра, слабый сценарий, который никак не развивает вселенную и малое количество хоррор-элементов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нью-Йорк   Обитель зла   США   видео   реклама   сериал   
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4  комментария
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422
Джонни 15 минут назад
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16k
Booka1a 41 минуту назад
мне кажется, это вообще не нормально - в людном месте такую хрень показывать. во-первых, кому-то это просто неприятно, во-вторых. может напугать детей. да банально у него возрастной ценз "только для взрослых"
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1k
Ловите наркомана! 43 минуты назад
Так и пить бросить можно
куда мир катится?
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13k
FatZilla 2 часа назад
Вспоминаю историю про мальчика, который так часто кричал "Волк", что люди, которые сначала всегда спешили ему на помощь перестали на его крик откликаться. А когда в самом деле он встретил волка, никто не пришёл на помощь и его сожрали. Так вот люди привыкнут к таким ужасам и, когда какая-нибудь корпорация упустит своих мутантов, все будут снимать видосики, думая, что это очередная реклама... пока их не начнут жрать...
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