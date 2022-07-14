Впечатляющая реклама сериала «Обитель зла» в Нью-Йорке

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На одном из зданий в Нью-Йорке запустили необычную рекламу нового сериала по вселенной «Обитель зла» («Resident Evil»). Обычных прохожих пугает с экрана грозный мутант.
Судя по первым рецензиям, критики не особо довольным новым сериалом от Netflix. Рейтинг на Metacritic у проекта составил 56 баллов на основе семи отзывов.
Среди минусов неуклюжая актёрская игра, слабый сценарий, который никак не развивает вселенную и малое количество хоррор-элементов.
Среди минусов неуклюжая актёрская игра, слабый сценарий, который никак не развивает вселенную и малое количество хоррор-элементов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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