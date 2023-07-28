Необычное предложение экскортницам от шейхов

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Девушка рассказала об одном диком предложении, которое порой поступает элитным эскортницам от арабских шейхов. По словам героини видео, многие девушки соглашаются.
Ещё одно доказательство того, что мир сошёл с ума.
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Речь идет о том, что шейх извращенец садист - нравится унижать, избивать и т.д., может даже покалечить но хорошо оплатит скажем так издержки
Но. Эскортницы в разы лучше любовниц. Ты четко понимаешь сколько и за что ты платишь, нет никаких скрытых доплат типа: "если ты не купишь мне новый айфон, я позвоню твоей жене и все расскажу" и т.д. После того, как она отработала свой гонорар, остаются только приятные ощущения и никаких проблем. Опять же есть возможность выбрать девушку на любой вкус и с любыми интересами. Да хоть японскую гейшу, если деньги позволяют. И главное можешь быть самим собой, правила игры всем понятны.