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Необычное предложение экскортницам от шейхов

Необычное предложение экскортницам от шейхов

Автор:
28 июля 2023 09:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   ОАЭ   зубы   предложение   шейх   эскорт   
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Девушка рассказала об одном диком предложении, которое порой поступает элитным эскортницам от арабских шейхов. По словам героини видео, многие девушки соглашаются.

Ещё одно доказательство того, что мир сошёл с ума.

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Метки: Видео   ОАЭ   зубы   предложение   шейх   эскорт   
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19  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Что-то мне подсказывает, что это не обычная практика, а разовое предложение конкретно этой шалаве. Ну, в смысле эскортнице.
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18k
Роберт Шекли 2 секунды назад
Только прилетели
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6k
мемфрид 4 минуты назад
Если ты- эскортница, то зубы тебе надо выбивать не за деньги, а из принципа. Бледям блединское отношение
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91
Deist Biri Полчаса назад
А потом этих шейхов приводят нам в пример, какими правильными они являются.
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48
synco Полчаса назад
Так же точно в 40-ых дойче фольке пожимали плечами, когда пускали Циклон в газовые камеры. Типа, обычная практика, ага... Вот только сейчас ещё не хватало, чтобы какая-то законченная шалава рассказывала нормальным людям про свои "обычные практики".
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2k
CynepCTepBa 49 минут назад
"выбьет все зубы" не следует понимать буквально.
Речь идет о том, что шейх извращенец садист - нравится унижать, избивать и т.д., может даже покалечить но хорошо оплатит скажем так издержки
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1k
Dimon 51 минуту назад
К сожалению у богачей крыша едет от вседозволенности и от бабок! А главное , что многие согласны выполнять их прихоти! Как - то лет 5 назад в сети читал исповедь стюардессы российского бизнес - джета. Так там у одной жены олигархов сломался подлокотник на кресле. Ей естественно предложили пересесть в другое кресло, так она заявила что хочет сидеть именно в этом. В результате в течение всего полёта ( а это 4 часа), девушки - стюардессы по - очереди поддерживали провисший подлокотник и эта тварюга специально периодически сильнее наваливалась на него. Это как?!
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16k
_delphin_ 55 минут назад
Это поэтому у неё губы в разные стороны разъезжаются?
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4k
Chev Chelios Час назад
Видимо Шура еще в 90-х сгонял в ОАЭ к шейхам, но заплатили только недавно

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50
Jurij Grigorjev Час назад
как то резко захотелось повыбивать зубы шейхам...
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16k
ss Час назад
Это какой же продажной тварью надо быть, чтобы согласиться на такое?!!... Одно слово - "@ляди.
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14k
Kostick Час назад
я конечно понимаю, на вкус и цвет. но барышня от силы косаря на три тянет. а за сто тыр, её привезут в ящике, и потом вывезут и утилизируют.
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6k
salim777 2 часа назад
Блин... Я ничего не понял. Я не смог представить эту ситуацию где "выбьют все зубы". А потом ещё на место вставят... Как это технически делается? Чтобы "выбить все зубы" надо не выбивать, а филигранно удалять зубы по одному с наркозом и стоматологическим инструментом. Или эскортнице кажется что можно выбить все зубы кулаком? Или битой? Или как? Чтобы осколки зубов повсюду, челюсть сломана в нескольких местах, питание через зонд пару месяцев. Так? Бред какой-то, проститутская байка. Зачем тут это видео вообще?
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8k
Ysik 2 часа назад
С одной стороны это конечно жесть.
Но. Эскортницы в разы лучше любовниц. Ты четко понимаешь сколько и за что ты платишь, нет никаких скрытых доплат типа: "если ты не купишь мне новый айфон, я позвоню твоей жене и все расскажу" и т.д. После того, как она отработала свой гонорар, остаются только приятные ощущения и никаких проблем. Опять же есть возможность выбрать девушку на любой вкус и с любыми интересами. Да хоть японскую гейшу, если деньги позволяют. И главное можешь быть самим собой, правила игры всем понятны.
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27k
Егор 2 часа назад
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3k
DerDimon 2 часа назад
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