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Жена настроила голосовой помощник так, чтобы он напомнил мужу о его давно забытой просьбе

Жена настроила голосовой помощник так, чтобы он напомнил мужу о его давно забытой просьбе

Автор:
23 марта 2024 10:04
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   голосовой помощник   жена   муж   полка   
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Парень уже несколько недель обещает любимой сделать важное дело на кухне, но никак не соберется с этим. В итоге милая пошла на крайние меры: она настроила на ТВ напоминание о шторах на все возможные фразы включения футбола.

Неизвестно, посмотрел этот бедняга футбол или нет, но Россия вчера выиграла 4-0

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   голосовой помощник   жена   муж   полка   
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4  комментария
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14k
gavrosh Час назад
Мужик сказал завтра, значит завтра! И не надо ему каждый день напоминать).
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17k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Стоит только взять в руки пульт и вуаля!
Никаких надоедливых напоминаний
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10k
sedoisever Час назад
Зная, как работают сценарии Алисы, можно утверждать, что это "договорняк".
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AccheDin
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