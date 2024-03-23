Жена настроила голосовой помощник так, чтобы он напомнил мужу о его давно забытой просьбе

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Парень уже несколько недель обещает любимой сделать важное дело на кухне, но никак не соберется с этим. В итоге милая пошла на крайние меры: она настроила на ТВ напоминание о шторах на все возможные фразы включения футбола.
Неизвестно, посмотрел этот бедняга футбол или нет, но Россия вчера выиграла 4-0
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Никаких надоедливых напоминаний