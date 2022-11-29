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Попросил жену помочь и пожалел об этом

Попросил жену помочь и пожалел об этом

Автор:
29 ноября 2022 10:24
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   жена   муж   падение   фейл   
765
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Мужчина попросил свою жену помочь ему. Женщине необходимо было держать брус, однако проблема пришла, откуда не ждали.

И как после такого ей доверять?

Любящая жена сделает для мужа все, за одним исключением...

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   жена   муж   падение   фейл   
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18  комментариев
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2k
Сергей 45 минут назад
Дешёвая постанова. Долбаные тиктокеры.
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2k
zloikrot Минуту назад
после удара об голову "брус" отскочил в сторону ! в реале мужик бы рожей в пол вошел, так и оставшись "под гнетом".
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113k
zubrilov 2 минуты назад
Вообще не постановка... Это же надо было так бездарно сыграть такую простую сценку
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17k
Dr.CrAzY 10 минут назад
дешевая постанова!
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530
Uganda 17 минут назад
Бред. Зачем ставить брус на попа, нет же необходимости.
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50k
dima423 21 минуту назад
ну постанова...картонный столбик, был бы брус, писта мужику))
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6k
klop 21 минуту назад
Задолбали постановщики. Мнят себя ахиренными режиссёрами.
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11k
.Атеист. Полчаса назад
дауж, действительно любящая жена.

залюбит до смерти.


Вот они, телефонозависмые. чуть что, сразу пофиг на все, лишь бы быть на связи.
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10k
Vacony Полчаса назад
был бы это брус .. по видео это 200ка ... он бы не встал после такого
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26k
Киры4 44 минуты назад
Беги Форест! БЕГИИИ!!!
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8k
Борис Карабанов 45 минут назад
Грубовато.
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12k
Eltiftel 45 минут назад
а зачем он попросил её подержать столб? Не для того чтобы закрепить его явно.... А тупо начал заниматься другими деталями... Занять лишь бы занять?
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3k
Pechenegiatakuyt 47 минут назад
Ей по телефону сказали - Беги!!!
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59k
pynh 47 минут назад
не до конца видео
ей полюбому лещ знатный прилетел
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