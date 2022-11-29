Попросил жену помочь и пожалел об этом

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Мужчина попросил свою жену помочь ему. Женщине необходимо было держать брус, однако проблема пришла, откуда не ждали.
И как после такого ей доверять?
Любящая жена сделает для мужа все, за одним исключением...
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залюбит до смерти.
Вот они, телефонозависмые. чуть что, сразу пофиг на все, лишь бы быть на связи.
ей полюбому лещ знатный прилетел