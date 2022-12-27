Женщины прикольнулись над своими мужьями

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Компания женщин решила сделать одну из семейных встреч незабываемой. Представительницы прекрасного пола втайне купили мужьям одинаковые свитера и попросили надеть их на дружескую встречу.
Очень позитивная компания друзей
Действительно смешно и весело. Ждём, когда мужчины решатся подшутить подобным образом над своими жёнами.
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