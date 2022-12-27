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Женщины прикольнулись над своими мужьями

Женщины прикольнулись над своими мужьями

Автор:
27 декабря 2022 08:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   дружба   друзья   жена   муж   позитив   розыгрыш   
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Компания женщин решила сделать одну из семейных встреч незабываемой. Представительницы прекрасного пола втайне купили мужьям одинаковые свитера и попросили надеть их на дружескую встречу.

Очень позитивная компания друзей

Действительно смешно и весело. Ждём, когда мужчины решатся подшутить подобным образом над своими жёнами.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   дружба   друзья   жена   муж   позитив   розыгрыш   
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9  комментариев
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2k
crownanniversury Час назад
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22k
Владимир 12 минут назад
В чем прикол то?
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731
kolobok263 Полчаса назад
это уже старый прикол в сетях
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7k
Zhora Полчаса назад
Ну а что ? Мужчинам такое по приколу. А вот женщины бы отреагировали совсем по-другому))
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6k
Vladimir 42 минуты назад
"Ждём, когда мужчины решатся подшутить подобным образом над своими жёнами" - а вот это уже будет не смешно. Это другое.
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Шапкин 2 часа назад
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