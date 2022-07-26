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У автомобиля на скорости 100 км/ч оторвалось колесо и полетело в другую машину

У автомобиля на скорости 100 км/ч оторвалось колесо и полетело в другую машину

Автор:
26 июля 2022 13:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   везение   видео   интересное   колесо   машина   опасность   фото   
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Автомобиль стоял на перекрёстке, как вдруг мимо пронёсся «Buick» скоростью около 100 километров в час. У него отлетело колесо и полетело в стоящую машину.

Водитель и его семья родились в рубашках! Колесо пролетело через капот по диагонали к лобовому стеклу и лишь немного задело правое зеркало. В этот момент в машине спал малыш, который даже не проснулся.

К счастью, никто не пострадал. Водитель «Buick» остановился, чтобы оценить ситуацию, а герои ролика отправились по своим делам.

Источник:

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Метки: авто   везение   видео   интересное   колесо   машина   опасность   фото   
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3  комментария
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13k
Jearom 3 часа назад
100 км в час? на видео тащится народ 40-50 не выше.
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2k
АлексЮстасу 15 минут назад
Пришлось в настройках скорость воспроизведения поставить на х2, чтобы бьюик проехал на скорости 100.
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9k
Игорь 2 часа назад
...Водитель «Buick» остановился, чтобы оценить ситуацию.... - судя по видео - через пару километров
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