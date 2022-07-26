У автомобиля на скорости 100 км/ч оторвалось колесо и полетело в другую машину

Автомобиль стоял на перекрёстке, как вдруг мимо пронёсся «Buick» скоростью около 100 километров в час. У него отлетело колесо и полетело в стоящую машину.
Водитель и его семья родились в рубашках! Колесо пролетело через капот по диагонали к лобовому стеклу и лишь немного задело правое зеркало. В этот момент в машине спал малыш, который даже не проснулся.
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К счастью, никто не пострадал. Водитель «Buick» остановился, чтобы оценить ситуацию, а герои ролика отправились по своим делам.
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АНТИФИШКИ
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