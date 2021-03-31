В Англии женщина, мывшая машину, провалилась под землю

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В шокирующем видео ниже женщина, которая мыла свою Tesla, погрузилась в канализацию после того, как под ней проломилась тротуарная плитка.
Данная интересная запись с камеры видеонаблюдения была сделана на подъездной дорожке возле дома в Ньюенте, Глостершир, Англия.
По сообщениям, женщина особо не пострадала, получив по итогам своего необычного погружения лишь небольшие ссадины.
По сообщениям, женщина особо не пострадала, получив по итогам своего необычного погружения лишь небольшие ссадины.
В ролике, записанном в начале этого месяца, можно наблюдать, как женщина и её невестка болтают на подъездной дорожке к их дому.
Пара, мывшая семейную Tesla Model 3, практически вышла из кадра, когда женщина постарше стала на кусок плиты, который под её весом ушёл под землю.
«Пока мама и её невестка чистили Tesla Model 3 на подъездной дорожке к нашему загородному дому, мама стояла на тротуарной плитке, которую там уложили 20 лет назад, чтобы закрыть крышку сливного люка», — рассказал один из членов семьи.
«После того, как за эти годы на неё наступали сотни людей, она не выдержала и мама упала.»
«Она повредила бедро и попу, но в остальном не пострадала.»
Пара, мывшая семейную Tesla Model 3, практически вышла из кадра, когда женщина постарше стала на кусок плиты, который под её весом ушёл под землю.
«Пока мама и её невестка чистили Tesla Model 3 на подъездной дорожке к нашему загородному дому, мама стояла на тротуарной плитке, которую там уложили 20 лет назад, чтобы закрыть крышку сливного люка», — рассказал один из членов семьи.
«После того, как за эти годы на неё наступали сотни людей, она не выдержала и мама упала.»
«Она повредила бедро и попу, но в остальном не пострадала.»
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p/s это ещё вышку 5G не ставили(((