В Англии женщина, мывшая машину, провалилась под землю

В ролике, записанном в начале этого месяца, можно наблюдать, как женщина и её невестка болтают на подъездной дорожке к их дому.



Пара, мывшая семейную Tesla Model 3, практически вышла из кадра, когда женщина постарше стала на кусок плиты, который под её весом ушёл под землю.



«Пока мама и её невестка чистили Tesla Model 3 на подъездной дорожке к нашему загородному дому, мама стояла на тротуарной плитке, которую там уложили 20 лет назад, чтобы закрыть крышку сливного люка», — рассказал один из членов семьи.



«После того, как за эти годы на неё наступали сотни людей, она не выдержала и мама упала.»

«Она повредила бедро и попу, но в остальном не пострадала.»