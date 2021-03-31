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В Англии женщина, мывшая машину, провалилась под землю

В Англии женщина, мывшая машину, провалилась под землю (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 10:43
Сообщество : Автомир
Метки: англия   видео   история   машина   провалилась под землю   фото   
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В шокирующем видео ниже женщина, которая мыла свою Tesla, погрузилась в канализацию после того, как под ней проломилась тротуарная плитка.

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Метки: англия   видео   история   машина   провалилась под землю   фото   
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15  комментариев
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2k
Pechenegiatakuyt 4 часа назад
Шок контент! Слабонервным не смотреть!
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6k
Влад Минуту назад
технологично погрузилась.
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6k
klop Час назад
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
А это точно Англия? У нас не во всяком Зажопинске такая окружающая среда.
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12k
Serg2001 3 часа назад
"Дрожь земли - 8"
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2k
Frank Borman 3 часа назад
До чего довели страну! Просрали все полимеры и тротуары! Магги Татчер приде - порядок наведе!
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1k
GUSAR Frank Borman 3 часа назад
Это частная территория! Причем тут государство?
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36k
dima423 3 часа назад
а там под землей установлена огромная мясорубка...на видео уже не видно но ее засасывает под землю и перемалывает в фарш....
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3k
Том Сойер 3 часа назад
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150k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Острова Мелкобриташи, медленно погружаются в Царство Аида)
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3k
Борис Карабанов 4 часа назад
Ужос! Смотреть всем!
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12k
Совранский Борис Карабанов 3 часа назад
Под влиянием излучений от Теслы - женщина уходит под землю!!!
p/s это ещё вышку 5G не ставили(((
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3k
Том Сойер Борис Карабанов 3 часа назад
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6k
corell 4 часа назад
Событие мирового масштаба.
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11k
Eltiftel 4 часа назад
ну хоть где-то широкая кость пригодилась
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