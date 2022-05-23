Парашютист приземлился на крышу отеля, а затем убегая от охраны, прыгнул ещё раз

FISHKINET
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу 35 жутких фото, которые оправдывают боязнь глубокой воды 35 жутких фото, которые оправдывают боязнь глубокой воды Свежее пополнение убойных вывесок Свежее пополнение убойных вывесок Фото, иллюстрирующие ситуации под названием "Плохой сервис" Фото, иллюстрирующие ситуации под названием "Плохой сервис" Спортивные гифки Спортивные гифки Культурная отмена всего русского нашла сопротивление Культурная отмена всего русского нашла сопротивление Человек с ангельским голосом Человек с ангельским голосом В копилку эрудита: 10 интересных фактов о змеях В копилку эрудита: 10 интересных фактов о змеях Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара... Почему посреди степи в Астраханской области стоит маяк? Почему посреди степи в Астраханской области стоит маяк? Неудачная попытка кота почесаться Неудачная попытка кота почесаться "Россия для них - прилавок": Шахназаров раскритиковал Гребенщикова за его финансовую помощь Украине "Россия для них - прилавок": Шахназаров раскритиковал Гребенщикова... Как ящерица отбрасывает хвост и не умирает от этого? Как ящерица отбрасывает хвост и не умирает от этого? Как менялись советские парковые аттракционы Как менялись советские парковые аттракционы Фото различных последствий, которые вызывают дрожь в коленях Фото различных последствий, которые вызывают дрожь в коленях Бриджит Нильсен: как сегодня выглядит и чем занимается знаменитая «Рыжая Соня» Бриджит Нильсен: как сегодня выглядит и чем занимается знаменитая... "Я не мерзавка. Это Лорна виновата". Беженка из Украины за 10 дней увела британца из семьи "Я не мерзавка. Это Лорна виновата". Беженка из Украины за 10 дней... Наглядная разница в людях Наглядная разница в людях В новом фильме про Чипа и Дейла выяснилось, что мышь Гаечка родила от мухи Вжика В новом фильме про Чипа и Дейла выяснилось, что мышь Гаечка родила...
Главная > Видео 
Парашютист приземлился на крышу отеля, а затем убегая от охраны, прыгнул ещё раз

Парашютист приземлился на крышу отеля, а затем убегая от охраны, прыгнул ещё раз

Автор:
23 мая 2022 10:31
Метки: Спорт   адреналин   видео   крыша   отель   охрана   экстрим   
3813
1
1
Парашютист-экстремал приземлился на крышу отеля и подоспевшие сотрудники охраны попросили его спуститься вниз вместе с ними. Сорвиголова частично выполнил их просьбу.

Спуск с ветерком

Будто сцена из какого-то приключенческого фильма.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Спорт   адреналин   видео   крыша   отель   охрана   экстрим   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
homerchik 15 часов назад
круто, но глупо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
адреналиновый наркоман !!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Артем Кощеев 3 часа назад
Кто его снимал все это время?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
751
Gaijin 4 часа назад
Я так сто раз делал.... в GTA

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Сергей 8 часов назад
постанова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
motorocker 8 часов назад
И это он за бесплатно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 9 часов назад
камикадзе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 10 часов назад
При прыжке с такой высоты - там 50/50 что парашют раскроется. Минимальная высота для гарантированного раскрытия 70 метров, тут метров 40. Чел просто свою жизнь поставил на бросок монетки. Надеюсь только, что когда он отъедет, а это произойдет достаточно скоро при таких замашках, он никого с собой не заберет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl 11 часов назад
он своей смертью не умрёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
ghor 12 часов назад
А чего охрана не стреляла?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
dima423 12 часов назад
ну это дебилизм какой то по моему... а если бы не раскрылся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 13 часов назад
Я не понял а как производилась съёмка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Роберт Шекли 13 часов назад
От старости не умрет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
ДокторКто 13 часов назад
железные яйца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
VSh 14 часов назад
Вот же бесстрашный. Фиг поймёшь, развернется ли купол или не успеет или запутаются стропы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Игорь 14 часов назад
а как это снималось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick 14 часов назад
чувак нереально крут. и главное, никакой возможности снять дубль)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 15 часов назад
А что секьюрити на крыше делали? Неужели это специально обученные люди для ловли парашютистов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

574289



Другие посты автора
Популярное
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях
Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Как выглядела та самая Фаина, о которой пели «На-На». Неожиданно, но её даже сняли в клипе
Как выглядела та самая Фаина, о которой пели «На-На». Неожиданно, но её даже сняли в клипе
"Я - не я": сын Владимира Жириновского сменил имя
"Я - не я": сын Владимира Жириновского сменил имя
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально сказано

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#люди#подборка#добро#эмиграция
#фото#прикол#факты#Россия#картинки#познавательно
#Юмор#в мире#Ватермарк#Украина#комментарии#фильм
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу В Сочи горнолыжник упал во время полёта на параплане и сломал позвоночник В Сочи горнолыжник упал во время полёта на параплане и сломал позвоночник Эффектный спуск с горы на велосипеде Эффектный спуск с горы на велосипеде Любительница парашютного спорта развлекается в небе Любительница парашютного спорта развлекается в небе Зрелищный прыжок на велосипеде Зрелищный прыжок на велосипеде Девушка на параплане влетела в купол другого спортсмена Девушка на параплане влетела в купол другого спортсмена

На что жалуетесь?

Вернуться