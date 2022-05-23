Парашютист приземлился на крышу отеля, а затем убегая от охраны, прыгнул ещё раз

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Парашютист-экстремал приземлился на крышу отеля и подоспевшие сотрудники охраны попросили его спуститься вниз вместе с ними. Сорвиголова частично выполнил их просьбу.
Спуск с ветерком
Будто сцена из какого-то приключенческого фильма.
Источник:
АНТИФИШКИ
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