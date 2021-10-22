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Урок усвоен: невнимательный пёс попал под машину и чудом остался жив

Урок усвоен: невнимательный пёс попал под машину и чудом остался жив (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 14:22
Сообщество : Животные
Метки: Вьетнам   везение   видео   животные   повезло   собака   
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Во Вьетнаме жизнерадостный пёс породы самоед выбежал на дорогу и на глазах у хозяина попал под грузовик. По счастливой случайности питомец пережил встречу с большегрузом и отделался травмой лапы.
Камера наблюдения запечатлела, как пёс выбежал на дорогу и почти сразу же попал под грузовик. После произошедшего питомец решил прервать прогулку и вернулся в свое жилище.

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Метки: Вьетнам   везение   видео   животные   повезло   собака   
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3  комментария
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9k
ScorpionDS Час назад
Когда учился в университете, из-за такой тупой собаки погиб преподаватель, она рванула на дорогу, а он хотел ее спасти, в итоге погиб хозяин, насчет собаки не помню.
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4k
Димка Смола/67 11 минут назад
Собака...... Сколько людей так посбивало ?!
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1k
vasilykopkov Полчаса назад
Похоже у пёселя лапа раздроблена, видно грузовик наехал всё-таки.
Сгоряча и с испугу добежал до клетки. Бедолага..
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