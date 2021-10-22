Урок усвоен: невнимательный пёс попал под машину и чудом остался жив

563
1
1
Во Вьетнаме жизнерадостный пёс породы самоед выбежал на дорогу и на глазах у хозяина попал под грузовик. По счастливой случайности питомец пережил встречу с большегрузом и отделался травмой лапы.
Камера наблюдения запечатлела, как пёс выбежал на дорогу и почти сразу же попал под грузовик. После произошедшего питомец решил прервать прогулку и вернулся в свое жилище.
Источник:
Ссылки по теме:
- Птице удалось сбежать из пасти акулы
- Cобака укусила тиктокершу во время танца
- Бородавочник атаковал мужчину, пытавшегося его погладить
- Поспешишь — всех собак в округе насмешишь
- Мальчик чудом остался жив после того, как попал под сельскохозяйственную машину
31
Понравилось31
Новости партнёров
Сгоряча и с испугу добежал до клетки. Бедолага..