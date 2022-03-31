Унесённый ветром: мужчина оказался на дереве, когда ждал старта с пристёгнутым парапланом

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Купол парапланириста попал в сильный вихрь, и мужчину унесло. Он оказался на дереве после встречи с забором, но ему повезло, что он не получил серьезных травм.
Любитель острых ощущений, угодил в незавидную ситуацию, когда потоки локального вихря подхватили его параплан, во время туристического путешествия по заповеднику, находящемуся на территории федеральной земли Штирия в Австрии.
Переживший не самые приятные моменты в своей жизни австриец каким-то чудо не пострадал, когда вихрь поднял его параплан на несколько метров от земли. Судя по кадрам записи, дерево, оказавшееся на пути у парашюта, спасло автрийского экстремала от тяжёлых последствий.
Переживший не самые приятные моменты в своей жизни австриец каким-то чудо не пострадал, когда вихрь поднял его параплан на несколько метров от земли. Судя по кадрам записи, дерево, оказавшееся на пути у парашюта, спасло автрийского экстремала от тяжёлых последствий.
Источник:
АНТИФИШКИ
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