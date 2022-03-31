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Унесённый ветром: мужчина оказался на дереве, когда ждал старта с пристёгнутым парапланом

Унесённый ветром: мужчина оказался на дереве, когда ждал старта с пристёгнутым парапланом (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 10:05
Метки: Спорт   везение   видео   параплан   парапланерист   парашют   повезло   
294
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Купол парапланириста попал в сильный вихрь, и мужчину унесло. Он оказался на дереве после встречи с забором, но ему повезло, что он не получил серьезных травм.

Источник:

АНТИФИШКИ
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2  комментария
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23k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Папа сказал, что полетает - папа полетал!
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27k
Григорий 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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