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Рабочий чуть не погиб из-за своей невнимательности

Рабочий чуть не погиб из-за своей невнимательности (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 13:53
Метки: в мире   везение   видео   повезло   рабочий   урок   
497
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1
Мужчина решил пренебречь правилами техники безопасности и чуть не лишился как минимум одной конечности. Благодаря невероятному везению он отделался легким испугом и порванной футболкой.
За считанные секунды оборудование порвало и затянуло футболку рабочего. Повезло, что только её!

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Метки: в мире   везение   видео   повезло   рабочий   урок   
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213k
Барон Мюнхгаузен. 54 минуты назад
А был бы в спецовке...
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29k
MatveiVainrub 7 минут назад
Мля так и знал . Сдесь не невнимательность а элементарное нарушение техники безопасности . Мужику повезло , что футболка мэид ин чайна . Как гарится родился в рубашке ну а тут - " Родился без рубашки " !!!
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3k
Виктор 11 минут назад
Что б на вал не накрутило - засучи рукав м у д и л о
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1k
Sandmännchen (DDR) 20 минут назад
Многолетняя футболка сомнительного качества ценой своей жизни спасла хозяина – спасибо. Неслабому «бобону» отдельный респект.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Полчаса назад
когда то работал в столярке, тоже остался один надо было фуговать х-- тучу заготовок под вечер уже невнимательность плюс усталость тоже футболка из штанов вышла ,так накрутить еле оторвался,вспоминаю просто жуть
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14k
Patmaz 50 минут назад
Зато в маске!
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57k
pynh Час назад
c ДР, мужик
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49
Pabl V. S. pynh 10 минут назад
О, да. А то бывают более другие видео
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432
Куртуазный Маньерист pynh 2 минуты назад
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