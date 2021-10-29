Рабочий чуть не погиб из-за своей невнимательности

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Мужчина решил пренебречь правилами техники безопасности и чуть не лишился как минимум одной конечности. Благодаря невероятному везению он отделался легким испугом и порванной футболкой.
За считанные секунды оборудование порвало и затянуло футболку рабочего. Повезло, что только её!
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