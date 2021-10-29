Рабочий чуть не погиб из-за своей невнимательности

Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью

Ребенок чуть не погиб из-за глупости матери

Невероятное везение: цветочный горшок упал с 34 этажа рядом с ребенком

Мальчик чудом остался жив после того, как попал под сельскохозяйственную машину

В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом

Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поезд