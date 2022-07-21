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Вот что нищета с людьми делает!

Вот что нищета с людьми делает!

Автор:
21 июля 2022 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авто   нищета   номера   номера заклеены   прикол   фото   штраф   
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Никто не хочет платить штрафы, даже обладатели автомобилей стоимостью 65 миллионов рублей.

Жители Москвы сняли на видео, как женщина заклеивает буквы и цифры номера на автомобиле, стоимостью 65 миллионов рублей. То есть правила нарушать мы будем, но платить не хотим! Вот до чего нищета доводит!

Источник:

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Метки: Юмор   авто   нищета   номера   номера заклеены   прикол   фото   штраф   
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57  комментариев
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Телко еще и безработное, палюбому.
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2k
Leonid 3 минуты назад
Самое комичное что её сиё действие не убережет от штрафа, во-первых дядечка в зелёной курточке (парковки Москвы) снимет наклейки и сфоткает номер, во-вторых даже по фрагменту номера и марке машины можно индефицировать владельца, в-третьих за скрытия номера ещё и штраф предусмотрен. Поэтому, скупой платит дважды...))
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290
Сергей Кузьмин 6 минут назад
Вроде как уголовное дело за заклеенные номера??или я путаю??наказывать надо строго за такое
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3k
Хрюн 8 минут назад
Это не нищета, это морамойство.
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213
Максим Минаев 10 минут назад
отстаньте от девушки!может у нее рот болит,а вы еще и со штрафами предлагаете разбираться?
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9k
DumDum 12 минут назад
Неспроста. Она же не насосала на свой бентли: тут штрафик на заплатила, там без билетика проехала - и накопила.
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119k
arek14 20 минут назад
Когда то это называлось жлобство.
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13k
net 20 минут назад
Копейка рубль бережёт))
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1k
Мурчелло Полчаса назад
Мало того что она на тачку насосала,вы предлагаете ей еще и на штрафы сосать?
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13k
MrForstd Полчаса назад
Да она просто водилой работает, там зп маленкая
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2k
АлексЮстасу 38 минут назад
Тётя-сосулька у главного подрядчика по замене тротуарной плитки в Москве. Жена она ему, дочь, любовница - это всё равно, но сосёт, наверное, космически.
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4k
Kozlodoev 40 минут назад
Это старый кузов, выпускавшийся до 20го года. Какие там 65 млн? 26 лямов он стоил новый, а б/у - каких-то сраных 15-20 лямов. Нищебродка, словом, войдите в положение!
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8k
Игорь 44 минуты назад
вчера на Арбате
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58k
Александр 45 минут назад
Так вот зачем ей столько прокладок..:-))
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654
HalloFreeSpace 46 минут назад
Это спорт для них походу , ну либо тачка выдана в пользование а косяков денежных уже выше крыши и просто задолбала уже ...
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58k
Александр 48 минут назад
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490
Олег Квирулянт 52 минуты назад
Как в одной книжке было пошучено словами главной героине (не дословно) "Лексус - гавно.. их мой муж при расставании любовницам дарит. Они потом на на лексусе в Ашан за картошкой ездят". А тут девачка за алкашкой приехала )))
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3k
Владимир 54 минуты назад
нищета в голове у таких людей.....
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6k
Shade116 Час назад
Крыса во всех смыслах
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10k
Сергей Попов Час назад
Просто нужно делать размеры штрафов от стоимости автомобиля, но не менее нынешних. Всегда нужно мотивировать людей.
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1k
Вадим Курбатов Час назад
Как сказал Билл Гейтс в одном из эпизодов Симпсонов: Я такой богатый не потому что я всем плачу!)
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