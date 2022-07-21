Вот что нищета с людьми делает!

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Никто не хочет платить штрафы, даже обладатели автомобилей стоимостью 65 миллионов рублей.
Жители Москвы сняли на видео, как женщина заклеивает буквы и цифры номера на автомобиле, стоимостью 65 миллионов рублей. То есть правила нарушать мы будем, но платить не хотим! Вот до чего нищета доводит!
Источник:
АНТИФИШКИ
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