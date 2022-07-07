Фотографии, которые доказывают, что будущее в России уже наступило

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Будущее уже здесь. Если вы думаете, что в будущем нас ждут летающие автомобили, экзоскелеты, телепорт и еда из пакетиков — вы ошибаетесь. Будущее уже наступило и оно отличается от того, что мы себе представляем.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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