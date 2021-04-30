Недоеденный бутерброд привлёк внимание пушистой воровки

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Житель Греции опубликовал в сети забавное видео со своей кошкой по кличке Кумпара. Животное увидело лежащий в тарелке бутерброд, обнюхало его, а затем похитило.
Высунув из-за экрана компьютера свою хитрую морду, кошка притянула к себе приглянувшуюся еду.
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