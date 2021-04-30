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Сообщество Без кота и жизнь не та 871 пост • 378 подписчиков подписаться
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Недоеденный бутерброд привлёк внимание пушистой воровки

Недоеденный бутерброд привлёк внимание пушистой воровки (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 10:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   бутерброд   видео   животные   кошка   кража   курьезы   прикол   
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Житель Греции опубликовал в сети забавное видео со своей кошкой по кличке Кумпара. Животное увидело лежащий в тарелке бутерброд, обнюхало его, а затем похитило.

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Метки: Юмор   бутерброд   видео   животные   кошка   кража   курьезы   прикол   
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KiploksAKS 50 минут назад
Невидимая рука рынка.
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amrita Полчаса назад
когда в собственной квартире содержишь воришек.. съедай всё без остатка и сразу.
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Picard

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