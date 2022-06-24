Что произойдет, если мармеладный мишка попадет в подогретый хлорат калия?

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Мужчина показал довольно интересную химическую реакцию, возникающую при соприкосновении мармелада и подогретого хлората калия.
Сгорел на работе
Хлорат калия против мармеладного мишки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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