FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Эксперименты 96 постов • 98 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Эксперименты 
Что произойдет, если мармеладный мишка попадет в подогретый хлорат калия?

Что произойдет, если мармеладный мишка попадет в подогретый хлорат калия?

Автор:
24 июня 2022 10:51
Сообщество : Эксперименты
Метки: Реакция   видео   интересно   мармелад   мармеладный мишка   химия   
1589
1
1
Мужчина показал довольно интересную химическую реакцию, возникающую при соприкосновении мармелада и подогретого хлората калия.

Сгорел на работе

Хлорат калия против мармеладного мишки.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Эксперименты"
Метки: Реакция   видео   интересно   мармелад   мармеладный мишка   химия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
masteral Час назад
Мир полон чудес, если прогуливать уроки химии и физики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ваня 4 минуты назад
это жестоко даже по азиатским понятиям...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
parallax 15 минут назад
Короче, хлорат калия мармеладом не зукусывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−42
vitek 16 минут назад
Не знал что мармеладные мишки так классно горят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Михаил 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 18 минут назад
Ракетный двигатель на мармеладных мишках!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sivanov1079 24 минуты назад
Окислитель и сахар? Скоро автор дойдет до глицерина с марганцовкой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
VoobsheVsePutem Полчаса назад
Так вот что происходит когда говорят: "Тает во рту."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Это ж куда он его ещё пихал пока дохлората калия не добрался???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Григорий Бабкин Полчаса назад
А с цианистым калием они не пробовали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Barachek_Obachek 36 минут назад
Удивляет почему до сих пор нет ракет на мармеладном топливе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
ОМ Barachek_Obachek 21 минуту назад
Ёсть!


Японцы запустили ракету на топливе из конфет

Ссылку вставить не могу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Serg2001 37 минут назад
До свиданья, наш ласковый мишка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
jungar 39 минут назад
демон! вротмненоги!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Хатуль Мадан 43 минуты назад
Экстренная кремация мармеладного медведя) Всегда любила уроки химии именно из-за практической части - наглядно и интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
Олеся К Час назад
ого крутяк . это почему так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
Алексей Час назад
Ух тыыы! Волшебство. Это куда ж мишка исчез?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

927672



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Былое
Былое
Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением фильмов
Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением...
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
"Мог бы стать хоть папуасом за безвизовый режим": Шнур потроллил Невзорова в новом клипе "Не Зорро"
"Мог бы стать хоть папуасом за безвизовый режим": Шнур потроллил Невзорова в новом...
Pagani Huayra Codalunga: «длиннохвостая» версия, напоминающая о 1960-х годах в Ле-Мане
Pagani Huayra Codalunga: «длиннохвостая» версия, напоминающая о 1960-х годах в Ле-Мане
О спорт! Ты жизнь и мир
О спорт! Ты жизнь и мир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил !

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#животные#интересное#аварии#маразм#авто аварии#автомобили#сарказм#gif
#прикол#в мире#фото#факты#дтп#позитив#автомир#новости#фотографии#знаменитости
#интересно#Разное#история#картинки#люди#Приколы#Ynews#Жизнь#шоу бизнес#коты
О спорт! Ты жизнь и мир О спорт! Ты жизнь и мир Реакция обитателей птицефермы на землетрясение Реакция обитателей птицефермы на землетрясение Занимательная химия с элементами дополненной реальности Занимательная химия с элементами дополненной реальности Портреты незнакомцев в метро от талантливого художника Портреты незнакомцев в метро от талантливого художника Реакция жителей Великобритании на стоимость медицины в США Реакция жителей Великобритании на стоимость медицины в США Реакция лисы на любимую игрушку Реакция лисы на любимую игрушку

На что жалуетесь?

Вернуться