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Волки спешат поделиться с хозяином свежими новостями

Волки спешат поделиться с хозяином свежими новостями (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 12:14
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   вой   волки   животные   интересно   прикол   
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Волки устроили небольшое соревнование за внимание хозяина. Встретив владельца у входа на свою территорию они поспешили рассказать мужчине обо всем, что случилось за время его отсутствия.
Спешат поделиться новостями с вожаком. Соседям мужчины не позавидуешь.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   вой   волки   животные   интересно   прикол   
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6  комментариев
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27k
Vazari 50 минут назад
Ну, похоже это не волки, а волчицы. И, видимо они сильно соскучились.
Соседям реально не позавидуешь.
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сапер Водичка 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Рекламщик 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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Hunson Abadeer 14 минут назад
какие милахи
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Эль Кукуй 17 минут назад
Классные))
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