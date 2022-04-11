Волки спешат поделиться с хозяином свежими новостями

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Волки устроили небольшое соревнование за внимание хозяина. Встретив владельца у входа на свою территорию они поспешили рассказать мужчине обо всем, что случилось за время его отсутствия.
Спешат поделиться новостями с вожаком. Соседям мужчины не позавидуешь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Соседям реально не позавидуешь.