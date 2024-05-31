Как правильно открывать пачки с мармеладом и не только

Если потянуть за определённый край упаковки, то пачка идеально откроется. Подкрепившись, пачку можно аккуратно свернуть и оставить на потом.

Теперь вы знаете, как правильно открывать пачки с мармеладом и другими блюдами для перекуса с похожей упаковкой.