Как правильно открывать пачки с мармеладом и не только

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Женщина показала, как правильно открывать мармелад и другие закуски с похожей упаковкой. Оказалось, что кусок упаковки странного вида находится сверху не просто так.
Если потянуть за определённый край упаковки, то пачка идеально откроется. Подкрепившись, пачку можно аккуратно свернуть и оставить на потом.
Теперь вы знаете, как правильно открывать пачки с мармеладом и другими блюдами для перекуса с похожей упаковкой.
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