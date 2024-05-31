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Как правильно открывать пачки с мармеладом и не только

Как правильно открывать пачки с мармеладом и не только

Автор:
31 мая 2024 08:41
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Хитрости   интересно   мармелад   необычно   
2177
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Женщина показала, как правильно открывать мармелад и другие закуски с похожей упаковкой. Оказалось, что кусок упаковки странного вида находится сверху не просто так.

Если потянуть за определённый край упаковки, то пачка идеально откроется. Подкрепившись, пачку можно аккуратно свернуть и оставить на потом.

Теперь вы знаете, как правильно открывать пачки с мармеладом и другими блюдами для перекуса с похожей упаковкой.

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Метки: Видео   Еда   Хитрости   интересно   мармелад   необычно   
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7  комментариев
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64
Гоме́р 2 часа назад
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23k
kσρβγς 11 минут назад
А есть такое видево для России? Така херь не работает...
О!!! Иноагент!!!
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16k
Ivan Полчаса назад
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2k
Алекс Полчаса назад
может за язычок открыть - это ещё и в тему - но вот эти потом намотки и тд , можно показать ещё гвоздём как за него прибить в стену и сказать это согласно интрукшен ...
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11k
Павел Полчаса назад
я если открыл, больше не останется, поэтому мне не подходит
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3k
Rhino 43 минуты назад
Ещё быстрее нельзя было показать? А то слишком длинный видос.
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1k
Вир Норин 54 минуты назад
Есть кто-то, кто оставляет пачки на попозже? :)
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3728 постов (3684 в горячем)

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