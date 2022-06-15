Мужчина сделал забавные маски в воротах, чтобы его собаки могли наблюдать за прохожими

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Хозяин нескольких собак породы хаски сделал в нижней части ворот отверстия с забавными масками, чтобы питомцы в любой момент могли понаблюдать за происходящим на улице.
Представительница прекрасного пола, проходившая мимо дома мужчины, не смогла сдержать эмоций при виде собак, занявших свои наблюдательные посты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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