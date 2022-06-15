FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12339 постов • 1322 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Мужчина сделал забавные маски в воротах, чтобы его собаки могли наблюдать за прохожими

Мужчина сделал забавные маски в воротах, чтобы его собаки могли наблюдать за прохожими

Автор:
15 июня 2022 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   ворота   животные   прикол   хаски   
882
1
1
Хозяин нескольких собак породы хаски сделал в нижней части ворот отверстия с забавными масками, чтобы питомцы в любой момент могли понаблюдать за происходящим на улице.
Представительница прекрасного пола, проходившая мимо дома мужчины, не смогла сдержать эмоций при виде собак, занявших свои наблюдательные посты.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   видео   ворота   животные   прикол   хаски   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
211
Карл Час назад
Собаки - наблюдаки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

739504



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги
Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги
50 причин, почему айфон больше не смартфон № 1
50 причин, почему айфон больше не смартфон № 1
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Ford Transit Connect «Lil Tripper» — практичный компактный кемпер
Ford Transit Connect «Lil Tripper» — практичный компактный кемпер
Комплект багажа от Ferrari F50 стоит больше, чем новый бюджетный автомобиль
Комплект багажа от Ferrari F50 стоит больше, чем новый бюджетный автомобиль
10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день
10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оно вернулось!

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#картинки#кино#фотографии#страна#Разное
#Юмор#история#подборка#СССР#дтп#в мире#аварии#Россия
#люди#интересно#животные#забавно#Приколы#фильм#сарказм#актеры
"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью "Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью Жадина: забавная реакция льва на кучу мяса Жадина: забавная реакция льва на кучу мяса Хаски не хочет связываться с щёткой для вычесывания шерсти Хаски не хочет связываться с щёткой для вычесывания шерсти Некоторые собаки тоже жидкость Некоторые собаки тоже жидкость Коварный кошачий "кусь" Коварный кошачий "кусь" Осторожно, злые родители: утки атаковали непрошенного помощника Осторожно, злые родители: утки атаковали непрошенного помощника

На что жалуетесь?

Вернуться