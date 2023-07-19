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Озорной хаски устроил беспорядок на&nbsp;кухне

Озорной хаски устроил беспорядок на кухне

Автор:
19 июля 2023 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   беспорядок   животные   хаски   
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Молодой и непоседливый хаски воспользовался отсутствие хозяев дома и решил обследовать кухню. Владелец животного опубликовал видео того, как пёс устроил "погром", стараясь отыскать лакомства.

В поисках вкусняшек.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   беспорядок   животные   хаски   
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2  комментария
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15k
banzai7 Полчаса назад
Мне очень нравятся хаски. Особенно в видео. Но заводить, пожалуй нет.
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33k
АнтонПолднев 36 минут назад
Хаски, это своя атмосфера. Когда потерял лабрадора думал про хаски. Позвонил брату. У него трое было. Он сказал ни в коем случае. Никогда. Были у тебя лабрики, вот их и заводи. Хаски, это чудище.
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