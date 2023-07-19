Озорной хаски устроил беспорядок на кухне

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Молодой и непоседливый хаски воспользовался отсутствие хозяев дома и решил обследовать кухню. Владелец животного опубликовал видео того, как пёс устроил "погром", стараясь отыскать лакомства.
В поисках вкусняшек.
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