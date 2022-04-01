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Сообщество Животные 11859 постов • 1302 подписчика подписаться
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На горнолыжном курорте в Канаде запечатлели момент пробуждения гризли после зимней спячки

На горнолыжном курорте в Канаде запечатлели момент пробуждения гризли после зимней спячки (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 09:06
Сообщество : Животные
Метки: видео   гризли   животные   зимняя спячка   медведь   спячка   
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Администрация курорта Kicking Horse Mountain Resort, расположенного в Голдене, Британская Колумбия, поделилась потрясающим видео, на котором медведь Бу просыпается после долгой спячки. Бу живет в специально отведенном для этого убежище для медведей гризли площадью 20 акров (8 гектаров) на территории курорта.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   гризли   животные   зимняя спячка   медведь   спячка   
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8  комментариев
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3k
Babangdida Час назад
Скормить бы ему малышеву...
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38
Robert 13 минут назад
Проснулся, а завтрак уже подан. Сервис!
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17k
speaktr-st 17 минут назад
Чет жирноват для медведя после спячки. Хотя, может, он до спячки вообще шарообразный был.
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−10
3k
Frank Borman Час назад
Возвращаются как то грузины с охоты.
- Ну, как охота?
- Мишку завалили!
- Гризли?
- Зачем грызли? Из ружья стрельнули!
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24k
SerGProS Час назад
Медведь отплевывается от кучерявого волоса в пасти со словами: что ж я всю зиму сосал?!
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4k
Горожанин 2 часа назад
Ну, всё! Медведь проснулся!
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