На горнолыжном курорте в Канаде запечатлели момент пробуждения гризли после зимней спячки

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Администрация курорта Kicking Horse Mountain Resort, расположенного в Голдене, Британская Колумбия, поделилась потрясающим видео, на котором медведь Бу просыпается после долгой спячки. Бу живет в специально отведенном для этого убежище для медведей гризли площадью 20 акров (8 гектаров) на территории курорта.
Это 20-й год Бу на курорте, и администрация всегда просит гостей соблюдать тишину в этом районе, пока он спит.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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