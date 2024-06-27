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Самый невезучий медведь

Самый невезучий медведь

Автор:
27 июня 2024 08:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   альбинос   гризли   животные   неудача   хищник   
946
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История о медведе гризли, которому не повезло родиться белым. Хищнику пришлось много путешествовать против своей воли.

Медведь, которому не повезло родиться белым.

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Метки: Видео   Медведь   альбинос   гризли   животные   неудача   хищник   
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3  комментария
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17k
Patmaz Час назад
Триста лет уже баяну!!!
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7k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Жалко мишку.
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12k
Андрей Ма-С 50 минут назад
Где-то в Люберцах есть качалка, в которой приседали ещё деды во время войны. Так вот, однажды качки решили делать ремонт, начали снимать обои со стен, а там несколько слоёв. Дошли даже до шёлковых обоев XVII века - оказалось, в этом помещении тогда был домик прислуги князя Архипова. и уже под этими обоями газета @Статскъй Фізкультурнікъ@, где в разделе смешных историй был напечатан этот баян!
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4058 постов (4059 в горячем)

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