Самый невезучий медведь

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История о медведе гризли, которому не повезло родиться белым. Хищнику пришлось много путешествовать против своей воли.
Медведь, которому не повезло родиться белым.
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