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Это наша земля: волки выпроводили медведя со своей территории

Это наша земля: волки выпроводили медведя со своей территории (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 11:54
Сообщество : Животные
Метки: видео   гризли   животные   медведь   сша   
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В долине Хайдена, расположенной на территории Йеллоустонского национального парка, туристы запечатлели неравное противостояние стаи волков и медведя гризли, зашедшего на чужую территорию.

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Метки: видео   гризли   животные   медведь   сша   
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Владимир Швецов 44 минуты назад
Он хотел обнимашки, а эти злые собаки его не поняли(
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Forestdude

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