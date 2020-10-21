Это наша земля: волки выпроводили медведя со своей территории

Туристы в Йеллоустонском национальном парке стали свидетелями любопытной сцены с участием медведя гризли и большой стаи волков.



Гризли собирал еду, когда встретил несколько волков. Любопытный медведь встал на задние лапы, чтобы рассмотреть хищников, а затем подошел к ним поближе.



Волки окружили медведя и стали теснить его к деревьям. Вскоре их число возросло. Наблюдающие за сценой туристы не могли сдержать удивленных и испуганных возгласов. Было похоже, что волки сейчас набросятся на гризли. Но, к удивлению людей, они лишь оттеснили медведя к лесу, где оставили его в покое.