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В Башкирии бурый медведь указал путнику дорогу до Уфы

В Башкирии бурый медведь указал путнику дорогу до Уфы

Автор:
13 июня 2022 10:18
Метки: Башкирия   Юмор   уфа   
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В Башкирии бурый медведь помог автопутникам доехать до Уфы. Умилительное видео с участием добродушного животного появилось в социальных сетях сегодня.
Видео начинается с того, что автор публикации подъехал на автомобиле к медведю, который отдыхал на обочине дороги. «Извините, пожалуйста, а как до Уфы доехать, не подскажете?» – обратился к нему мужчина. Мишка в ответ устало поднял голову и обратил свой взор в сторону, словно (а, может быть, вполне себе по-настоящему) указывая путь автолюбителю.

«В ту сторону, да? Спасибо большое!» – ответил на помощь добродушного животного мужчина и тут же продолжил путь.

Кстати, это не в первый раз, когда в Башкирии бурые медведи попадают в забавные ситуации. Три года назад в Национальном парке «Башкирия» в объектив видеоловушки попал танцующий тверк медведь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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5  комментариев
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6k
Echo 55 минут назад
так вот как оказывается глонасс выглядит
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Garpia121 19 минут назад
Как-то он странно лежит, задняя часть туловища совсем неподвижна. Похоже веселого тут мало. Похоже, машина сбила.
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7k
Mowgley 49 минут назад
А точно Потапыч только показал дорогу автолюбителю?

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5k
Shtoppi 50 минут назад
<<Умилительное видео с участием добродушного животного появилось в социальных сетях сегодня.>>
Что-то мне подсказывает, что если бы они были, например на велосипедах, то видео не было бы милым, а из серии про "кирпичный завод" или не было бы вовсе, если бы он их догнал.
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