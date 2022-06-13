В Башкирии бурый медведь указал путнику дорогу до Уфы

Видео начинается с того, что автор публикации подъехал на автомобиле к медведю, который отдыхал на обочине дороги. «Извините, пожалуйста, а как до Уфы доехать, не подскажете?» – обратился к нему мужчина. Мишка в ответ устало поднял голову и обратил свой взор в сторону, словно (а, может быть, вполне себе по-настоящему) указывая путь автолюбителю.



«В ту сторону, да? Спасибо большое!» – ответил на помощь добродушного животного мужчина и тут же продолжил путь.



Кстати, это не в первый раз, когда в Башкирии бурые медведи попадают в забавные ситуации. Три года назад в Национальном парке «Башкирия» в объектив видеоловушки попал танцующий тверк медведь.