Кот перенервничал во время ссоры с конкурентом

760
1
1
Домашний кот решил выяснить отношения с конкурентом за дверью. Питомец перенервничал до такой степени, что чуть не потерял сознание.
Чистый концентрат ненависти.Демонический смех хозяйки на фоне прилагается.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Кусай своих, чтоб чужие боялись
- Неожиданная реакция кота на игрушку
- Злобный и жадный кот
- Отличная актёрская игра грызуна
- Недовольный кот против хвоста
Новости партнёров
Черный кот отрубается в приступах ярости, бабка ржет как заправский пират...
Ну на-ху-й!