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Сообщество Без кота и жизнь не та 1322 поста • 436 подписчиков подписаться
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Кот перенервничал во время ссоры с конкурентом

Кот перенервничал во время ссоры с конкурентом

Автор:
07 июня 2022 09:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   кот   неожиданно   прикол   
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Домашний кот решил выяснить отношения с конкурентом за дверью. Питомец перенервничал до такой степени, что чуть не потерял сознание.
Чистый концентрат ненависти.Демонический смех хозяйки на фоне прилагается.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   кот   неожиданно   прикол   
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1  комментарий
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Fat Lynx Час назад
Я бы не слал жить со столь странным дуэтом под одной крышей!
Черный кот отрубается в приступах ярости, бабка ржет как заправский пират...
Ну на-ху-й!
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