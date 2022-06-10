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Осторожно, злые родители: утки атаковали непрошенного помощника

Осторожно, злые родители: утки атаковали непрошенного помощника

Автор:
10 июня 2022 09:50
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   нападение   помощь   прикол   птенцы   утка   
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Неравнодушный парень решил помочь птенцами красной утки (по-научному - огари) забраться на бордюр. Однако родители пташек были не слишком рады незнакомцу.
Молодой человек решил подойти к семейству и помочь птенцам преодолеть бордюр, но взрослые птицы тут же налетели на нарушителя утиного спокойствия. Парню пришлось уносить ноги.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   нападение   помощь   прикол   птенцы   утка   
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5  комментариев
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1k
Sergius SPb Час назад
Не получилось красивого кадра.
В следующий раз надо медведице с медвежатами попытаться помочь.
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18k
Александр Полчаса назад
Вали отсюда, хипстер грязный.... И своей розовой кофточкой подотрись, глинодрила.
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20k
sanchesS80 Полчаса назад
"Неравнодушный парень"
Начинающий блохер решил видосик запилить, о помощи такие обычно думают в последнюю очередь - им видосик нужен. Поэтому снимали аж в 2 телефона.

А так - сразу видно городского дибила. Детёнышей почти любого животного трогать чревато, родители могут бросится на защиту, у них это вшито в программу инстинкта.
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1k
Сергей Викторович 46 минут назад
Никто не любит водителей кар-шеринга!!!
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9k
Алексей 2 часа назад
ну я как бы знал,что утки и вороны во время взращивания птенцов могу стать медоедами
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