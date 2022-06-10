Осторожно, злые родители: утки атаковали непрошенного помощника

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Неравнодушный парень решил помочь птенцами красной утки (по-научному - огари) забраться на бордюр. Однако родители пташек были не слишком рады незнакомцу.
Молодой человек решил подойти к семейству и помочь птенцам преодолеть бордюр, но взрослые птицы тут же налетели на нарушителя утиного спокойствия. Парню пришлось уносить ноги.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В следующий раз надо медведице с медвежатами попытаться помочь.
Начинающий блохер решил видосик запилить, о помощи такие обычно думают в последнюю очередь - им видосик нужен. Поэтому снимали аж в 2 телефона.
А так - сразу видно городского дибила. Детёнышей почти любого животного трогать чревато, родители могут бросится на защиту, у них это вшито в программу инстинкта.