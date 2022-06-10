"Что такое женщина?": забавный диалог с феминисткой

Мужчина пытался выяснить определение слова женщина и подискутировать с прохожими о том, кто и как может быть ею. Вскоре у него состоялся забавный разговор с феминисткой.

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По мнению феминистки, у мужчин нет права рассуждать о том, "что такое женщина". Однако автору ролика нашлось, что ей ответить.