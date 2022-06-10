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"Что такое женщина?": забавный диалог с феминисткой

"Что такое женщина?": забавный диалог с феминисткой

Автор:
10 июня 2022 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   женщина   прикол   разговор   феминистка   
1295
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Мужчина пытался выяснить определение слова женщина и подискутировать с прохожими о том, кто и как может быть ею. Вскоре у него состоялся забавный разговор с феминисткой.
По мнению феминистки, у мужчин нет права рассуждать о том, "что такое женщина". Однако автору ролика нашлось, что ей ответить.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   женщина   прикол   разговор   феминистка   
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11  комментариев
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87
Александр Шевченко 22 минуты назад
По её логике, у женщин нет права рассуждать о мужчинах, так что пусть завалит еб@ло (там далеко не личико). На этом разговор исчерпан, пусть живёт с этим. И от себя (очень нравится выражение) женщина должна быть женственной, мужчина должен быть мужественным - остальное от лукавого.
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976
Кактус 5 минут назад
Одно дело - бороться за права женщин (когда они были бесправными тушками), другое - заниматься идеями, схожими с Гитлеровской логикой, превознося один вид выше другого, без каких-либо на то весомых причин, и затыкая других. А по этой прямо видно чем её жизнь обидела)
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234k
Rusbond 12 минут назад
Давно уже понятно, что излишняя свобода, как и феминизм, вреден для женщин, это превращает их в тупых животных. Наши предки это понимали, поэтому и держали их в порядке. Домостроя не хватает.
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174
Сигизмунд Лазаревич 21 минуту назад
эта туша не женщина. Даже приблизительно на женщину не похожа..
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33k
Aleks Полчаса назад
Чем страшнее баба тем больше она феминистка... Отсюда можно предположить, что феминизм вызывается дефицитом мужского члена в женском организме.
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945
svarog19692007 Полчаса назад
Жалко их , убогих...

Ну и Х... с ними.... :)
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31k
Fat Lynx 45 минут назад
Почему феминистки по большей части такие уродливые?
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217
Карл 46 минут назад
Судя по голосу и свежесбритой щетине, это заднеприводный "мужчина"

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