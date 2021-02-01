Любвеобильные лошади рассмешили оператора

Во время съемок телесюжета в Башкирии в кадр попали очень любвеобильные лошади. Животные неожиданно начали спариваться, чем вызвали смех оператора и смущение репортера.
Женщина попросила оператора повернуть камеру в другое место, однако мужчину было не остановить. Он подбадривал животных и продолжал съемку.
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