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Любвеобильные лошади рассмешили оператора

Любвеобильные лошади рассмешили оператора (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: Башкирия   Реакция   Юмор   видео   животные   лошадь   прикол   
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Во время съемок телесюжета в Башкирии в кадр попали очень любвеобильные лошади. Животные неожиданно начали спариваться, чем вызвали смех оператора и смущение репортера.

Источник:

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Метки: Башкирия   Реакция   Юмор   видео   животные   лошадь   прикол   
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4  комментария
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168
Князь Игорь 44 минуты назад
Какой заразительный смех
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4k
Руслан 24 минуты назад
Зависть плохое чувство
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20k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
А почему она говорит задом на перед?
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30k
Сергей Дёмин Час назад
оператор красавчик!))))
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Вари правильно Вари правильно В аптеку зашел очень капризный посетитель В аптеку зашел очень капризный посетитель Кошка пытается привлечь к себе внимание хозяйки Кошка пытается привлечь к себе внимание хозяйки Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе Две группы пингвинов остановились, чтобы пообщаться Две группы пингвинов остановились, чтобы пообщаться Как же я хорош: пес тренирует свою мимику перед зеркалом Как же я хорош: пес тренирует свою мимику перед зеркалом
Mr.Adamson

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