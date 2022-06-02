Кот выступил против виртуальной реальности

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Домашний кот устал от того, что хозяин слишком много времени проводит в VR-очках и не уделяет ему внимания. Питомец решил во что бы то ни стало вытащить хозяина из плена виртуальной реальности.
Кот против виртуальной реальности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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