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Сообщество Без кота и жизнь не та 1317 постов • 436 подписчиков подписаться
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Кот выступил против виртуальной реальности

Кот выступил против виртуальной реальности

Автор:
02 июня 2022 09:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   виртуальная реальность   животные   кот   прикол   
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Домашний кот устал от того, что хозяин слишком много времени проводит в VR-очках и не уделяет ему внимания. Питомец решил во что бы то ни стало вытащить хозяина из плена виртуальной реальности.
Кот против виртуальной реальности.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   виртуальная реальность   животные   кот   прикол   
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