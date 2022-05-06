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Не время танцевать: новые приключения самого известного четвероногого робота

Не время танцевать: новые приключения самого известного четвероногого робота

Автор:
06 мая 2022 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Boston Dynamics   Юмор   в мире   видео   позитив   роботы   танец   
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Новости из мира роботов. Компания Boston Dynamics опубликовала новое шуточное видео со своим робопсом Spot. В ролике показали не только танцы робота, но и продемонстрировали его рабочие возможности.
В новом ролике компании Boston Dynamic под названием «No Time To Dance», инженеры решили напомнить всему миру, что их роботы помимо развлечений способны и работать. На протяжении видео робот выполняет ряд задач в промышленных условиях.

Источник:

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Метки: Boston Dynamics   Юмор   в мире   видео   позитив   роботы   танец   
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1  комментарий
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Михаил 2 часа назад
Опять кожаные мешки издеваются над роботами.
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Mr.Adamson

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