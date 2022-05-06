Не время танцевать: новые приключения самого известного четвероногого робота

741
1
1
Новости из мира роботов. Компания Boston Dynamics опубликовала новое шуточное видео со своим робопсом Spot. В ролике показали не только танцы робота, но и продемонстрировали его рабочие возможности.
В новом ролике компании Boston Dynamic под названием «No Time To Dance», инженеры решили напомнить всему миру, что их роботы помимо развлечений способны и работать. На протяжении видео робот выполняет ряд задач в промышленных условиях.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Саня, не надо! Встреча любопытного малыша с лужей
- Синхронно танцующие роботы
- Робот Boston Dynamics станцевал с чирлидершами на стадионе
- Женщина зажгла не по-детски
- Военный решил провести церемонию получения нового звания в бассейне
Новости партнёров