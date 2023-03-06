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Танцевальная атмосфера закулисья Большого театра

Танцевальная атмосфера закулисья Большого театра

Автор:
06 марта 2023 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: Щелкунчик   Юмор   большой театр   видео   позитив   танец   
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За кулисами Большого театра порой стоит особая атмосфера. Один из артистов попытался её запечатлеть.

На видео отплясывает балерина Анита Пудикова вместе со своими коллегами. По словам девушки, это был последний «Щелкунчик» в блоке спектаклей и артисты решили немного разрядить обстановку за кулисами.

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Метки: Щелкунчик   Юмор   большой театр   видео   позитив   танец   
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1  комментарий
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krivsan 22 минуты назад
нормально,сняла потом корсет и платье тяжелое и в бар
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Alex Chebrikov

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