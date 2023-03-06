Танцевальная атмосфера закулисья Большого театра

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За кулисами Большого театра порой стоит особая атмосфера. Один из артистов попытался её запечатлеть.
На видео отплясывает балерина Анита Пудикова вместе со своими коллегами. По словам девушки, это был последний «Щелкунчик» в блоке спектаклей и артисты решили немного разрядить обстановку за кулисами.
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