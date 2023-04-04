FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10156 постов • 1426 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
Роботы Boston Dynamics теперь умеют убираться в доме

Роботы Boston Dynamics теперь умеют убираться в доме

Автор:
04 апреля 2023 10:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boston Dynamics   в мире   видео   роботы   скрипт   уборка   
115
1
1

Энтузиасты написали для робособак компании Boston Dynamics скрипт, позволяющий научить их убираться в доме. Роботизированные питомцы стали лучше ориентироваться в пространстве и помнят, где раньше стояли вещи владельца. Заметив несоответствие, они сразу же расставляют предметы на свои места.

С помощью роботизированной руки роботы способны включать свет и открывать двери в доме, выполнять лёгкую уборку и расставлять вещи на свои места.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Boston Dynamics   в мире   видео   роботы   скрипт   уборка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Капитошка 2 часа назад
Если это уборка,то я Александр Македонский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
ScorpionDS Полчаса назад
Проще и надежнее нанять служанку, еще и человек будет трудоустроенный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
Рижанин Час назад
Куда убираться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шапкин 2 часа назад
Ну хоть что-то полезное эти херовины делать научились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис 2 часа назад
Т.е. как только они начнут восстание, то ещё и прибраться за собой смогут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat 2 часа назад
когда кто то в доме уберется, я потом хожу и спрашиваю "а это где?", сможет ли робот мне ответить насчет этого хотя бы классическое "на месте" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

637432



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Американского педофила задержали в Питере - он приставал к несовершеннолетней школьнице
Американского педофила задержали в Питере - он приставал к несовершеннолетней школьнице
&nbsp;Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится им на ней всякое
 Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится...
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядели 18 популярных мобильных приложений в человеческом облике
Как бы выглядели 18 популярных мобильных приложений в человеческом облике
Зачем нам сказки?
Зачем нам сказки?
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео)
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#интересное#дтп#авто аварии#СССР#кино#шоу бизнес#инцидент
#Юмор#история#машина#в мире#люди#подборка#полиция#Приколы#улыбнуло#дети
#интересно#автомобили#факты#аварии#позитив#картинки#животные#Фотографии#драка#истории
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф Когда роботы Boston Dynamics наконец решат дать отпор людям. Русская озвучка Когда роботы Boston Dynamics наконец решат дать отпор людям. Русская озвучка Почти армия: роботы Boston Dynamics сбились в стаю Почти армия: роботы Boston Dynamics сбились в стаю Boston Dynamics показала обновленную версию робота на колесах Boston Dynamics показала обновленную версию робота на колесах Судный день начался: Boston Dynamics приступает к старту продаж робопсов Spot Судный день начался: Boston Dynamics приступает к старту продаж робопсов Spot Необычные болельщики на бейсбольном матче в Японии Необычные болельщики на бейсбольном матче в Японии

На что жалуетесь?

Вернуться