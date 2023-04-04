Роботы Boston Dynamics теперь умеют убираться в доме

Энтузиасты написали для робособак компании Boston Dynamics скрипт, позволяющий научить их убираться в доме. Роботизированные питомцы стали лучше ориентироваться в пространстве и помнят, где раньше стояли вещи владельца. Заметив несоответствие, они сразу же расставляют предметы на свои места.