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Танцевальная импровизация в стиле буги-вуги

Танцевальная импровизация в стиле буги-вуги

Автор:
02 января 2023 10:34
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Танцы   буги вуги   в мире   видео   люди   позитив   танец   
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Атмосфера дружеского веселья, непринуждённая импровизация и тесное взаимодействие танцующих пар – всё это свойственно духу и характеру буги-вуги.

Никаких заученных движений и полная свобода творчества сделали буги-вуги танцевальным хитом середины прошлого столетия.

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Метки: Танцы   буги вуги   в мире   видео   люди   позитив   танец   
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4  комментария
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Этой "импровизации" готовились ОООЧЕНЬ долго.
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17k
сеньор Леонсио 45 минут назад
К любой импровизации надо много готовиться!
Ссылка youtu.be
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27k
Ваня 2 часа назад
буги-вуги сродни акробатике, все ритмично и двигательно...
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