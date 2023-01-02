Танцевальная импровизация в стиле буги-вуги

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Атмосфера дружеского веселья, непринуждённая импровизация и тесное взаимодействие танцующих пар – всё это свойственно духу и характеру буги-вуги.
Никаких заученных движений и полная свобода творчества сделали буги-вуги танцевальным хитом середины прошлого столетия.
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-Алло, полиция? Меня инопланетяне похитили!
-Ты там пьяный что ли?
-Да, так совпало...
Так и здесь. Люди полжизни танцами занимались, а тут раз! И сымпровизировали... Бывает.